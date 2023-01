Le Royaume-Uni a connu l’année la plus chaude de son histoire en 2022 alors que le climat européen se réchauffe

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La Grande-Bretagne a connu son année la plus chaude jamais enregistrée en 2022, ont montré jeudi des chiffres officiels, la dernière preuve que le changement climatique transforme le temps en Europe. L’agence météorologique du Met Office a déclaré que la température moyenne annuelle provisoire au Royaume-Uni était de 10,03 degrés Celsius (50 Fahrenheit), la plus élevée depuis le début des records comparables en 1884. Le record précédent était de 9,88 Celsius (49,8 Fahrenheit) établi en 2014.

Les scientifiques du Met Office ont déclaré que l’activité humaine – principalement les émissions de combustibles fossiles – a rendu ces conditions chaudes beaucoup plus probables.

“Les résultats ont montré que l’enregistrement de 10C dans un climat naturel se produirait environ une fois tous les 500 ans, alors que dans notre climat actuel, cela pourrait être aussi fréquent qu’une fois tous les trois à quatre ans”, a déclaré Nikos Christidis, scientifique de l’attribution climatique du Met Office.

La Bretagne n’est pas seule. La température moyenne de la France était supérieure à 14 degrés Celsius (57,2 degrés Fahrenheit) en 2022, ce qui en fait l’année la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques en 1900. En Espagne, les données préliminaires de fin décembre ont indiqué que 2022 était l’année la plus chaude depuis le début des relevés en 1961.

L’année dernière, la sécheresse estivale et les vagues de chaleur ont traversé une grande partie de l’Europe, la température en Grande-Bretagne dépassant les 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) pour la première fois. Les îles norvégiennes du Svalbard, dans l’Arctique, ont connu leur été le plus chaud depuis plus d’un siècle d’enregistrements. La température moyenne de l’archipel pour les mois de juin, juillet et août était de 7,4 degrés Celsius (45,3 degrés Fahrenheit), a indiqué l’Institut météorologique norvégien.

L’automne a apporté des pluies plus abondantes dans certaines parties de l’Europe, y compris l’île montagneuse italienne d’Ischia, où les averses de novembre ont déclenché un énorme glissement de terrain qui a poussé des voitures et des bâtiments dans la mer et tué au moins une douzaine de personnes.

Contrairement aux États-Unis et au Canada, qui ont été frappés par un froid glacial et des tempêtes de neige, une grande partie de l’Europe connaît un hiver exceptionnellement chaud.

En Allemagne, l’année s’est terminée avec le réveillon du Nouvel An le plus chaud jamais enregistré, avec des températures atteignant 20 degrés Celsius (68 degrés Fahrenheit) dans le sud du pays. La Biélorussie, la Belgique, la Tchéquie, la Lettonie, la Pologne et les Pays-Bas ont tous établi des records nationaux quotidiens pour le 31 décembre ou le 1er janvier.

En ce début d’année 2023, de nombreuses stations de ski de basse et moyenne altitude des Alpes, des Pyrénées et d’autres massifs européens souffrent d’un manque de neige.

En Bosnie, le temps printanier a déjoué même la neige artificielle – soit il fait trop chaud pour en faire, soit il fond peu de temps après avoir été craché sur les pentes. Mercredi, le long des pentes de Bjelasnica près de Sarajevo, l’accumulation de neige ne représentait guère plus que plusieurs taches blanches sur un paysage autrement herbeux de brun et de vert.