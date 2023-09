Le Royaume Magique de Disney ferme brusquement une partie du parc après qu’un ours ait été repéré en train de chercher de la nourriture et qu’une chasse ait été lancée pour le capturer

DISNEY WORLD a partiellement fermé l’un de ses parcs après une potentielle observation d’ours.

Certaines parties du Magic Kingdom du parc à thème d’Orlando, en Floride, ont été fermées lundi vers midi.

Certaines parties du Magic Kingdom de Disney World ont été fermées lundi vers midi Crédit : Getty

L’ours n’a pas encore été capturé après avoir été repéré au parc à thème d’Orlando, en Floride. Crédit : Getty

L’ours a été repéré dans un arbre, selon les autorités.

Flordia Fish and Wildlife tente actuellement de capturer l’ours afin qu’il puisse être déplacé, rapporte WESH, affilié local de NBC.

L’application Disney, My Disney Experience, a montré plusieurs attractions fermées.

« Dans la plupart des cas, il est préférable que les ours aient de l’espace et puissent se déplacer seuls, mais étant donné cette situation, le personnel s’efforce de capturer et de déplacer l’ours », a déclaré Florida Fish and Wildlife.

« À l’automne, les ours sont plus actifs lorsqu’ils recherchent de la nourriture pour accumuler des réserves de graisse pour l’hiver.

« Cet ours en particulier se déplaçait probablement dans la zone à la recherche de nourriture », ont ajouté les responsables.

Les attractions suivantes ont été fermées :

Chemin de fer de Big Thunder Mountain

Jamboree des ours de campagne

Salle des présidents

Maison hantée

Croisière dans la jungle

Bateau fluvial de la Place de la Liberté

Tapis magiques d’Aladdin

L’aventure des pirates

pirates des Caraïbes

Cabane familiale suisse dans les arbres

Île Tom Sawyer

Chemin de fer Walt Disney World

Magic Kingdom est l’un des parcs les plus populaires de Disney World, avec le château emblématique de Cendrillon juste en bas de Main Street.

Les lundis sont les jours les plus chargés pour visiter Disney World, selon le Disney Tourist Blog.

Le temps d’attente moyen pour les attractions dans tous les parcs est de 44 minutes, rapporte le blog.

Les délais d’attente du lundi sont légèrement plus longs que ceux du week-end.

Le temps d’attente typique le samedi est de 39 minutes tandis que le dimanche est de 38 minutes.

L’application Disney peut indiquer instantanément aux clients le temps d’attente pour chaque attraction.