Le Royal Rumble évoque une sculpture en bronze censée représenter la reine Elizabeth II et le prince Philip, alors que le public affirme qu’elle ne leur ressemble en rien

Une sculpture en bronze censée représenter la reine Elizabeth II, le prince Philip et deux corgis a suscité l’indignation, le public affirmant qu’elle ne leur ressemble en rien.

La statue controversée a été créée par l’artiste du nord de Belfast Anto Brennan – connu pour ses jeux d’échecs de personnalités politiques nord-irlandaises de premier plan – et elle a été dévoilée dans les jardins du château d’Antrim samedi.

Mais les habitants locaux ont critiqué l’œuvre d’art, l’un d’eux déclarant : « Celui qui a signé cela doit faire examiner ses yeux ».

D’autres ont déclaré que le prince et les chiens « sont beaux », mais que la silhouette censée représenter la défunte reine ne lui ressemble pas et qu’il y a « quelque chose qui ne va pas » à ce sujet.

Les commentaires sur la publication annonçant la sculpture ont été désactivés après un flot de remarques moqueuses – une personne disant qu’elle ressemblait davantage à Mme Doubtfire de la comédie de 1993 avec Robin Williams.

Une sculpture en bronze censée représenter la reine Elizabeth II, le prince Philip et deux corgis a déclenché une vague d’indignation, le public affirmant qu’elle ne leur ressemble en rien.

La reine Elizabeth II est photographiée en train de se promener dans le parc de Windsor

Le Lord-Lieutenant du comté d’Antrim, M. David McCorkell KStJ et le maire adjoint d’Antrim et de Newtownabbey, le conseiller Paul Dunlop BEM dévoilent la sculpture

Les commentaires sur la publication annonçant la sculpture ont été désactivés après un flot de remarques moqueuses – une personne disant qu’elle ressemblait davantage à Mme Doubtfire de la comédie de 1993 avec Robin Williams (photo)

La proposition de commande de sculpture de la défunte reine et de ses corgis est arrivée en janvier 2023, s’ajoutant à l’image du prince Phillip qui était déjà là.

Le maire adjoint d’Antrim et de Newtownabbey, Paul Dunlop, a assisté au dévoilement et a déclaré : « C’est une question de goût personnel, chacun a sa propre opinion, mais c’est ce que représente la sculpture qui est important. »

Mais lorsque la sculpture a été dévoilée, le maire, Neil Kelly, l’a décrite comme une « belle statue ».

Lorsque le conseil a publié des photos de la statue sur Facebook, les habitants ont saisi l’occasion d’exprimer leur opinion.

Le conseil a publié : « La sculpture capture Sa Majesté dans une pose digne, reflétant sa grâce, sa constance et son dévouement de toute une vie au service public.

« L’une des premières du genre au Royaume-Uni, la sculpture a été créée pour commémorer Sa Majesté décédée deux ans plus tôt, le 8 septembre 2022.

« Elle se dresse à côté de la statue de son mari bien-aimé, le prince Philip, exposée au Parterre Garden dans les jardins du château d’Antrim pour le plaisir du public.

La reine Elizabeth II et le duc d’Édimbourg photographiés en 2014

Un commentaire impertinent disait : « Au moins, les chiens ont l’air bien » et un autre plaisantait : « Je pense que tu devrais demander à Temu de te rembourser. »

La statue controversée a été créée par l’artiste du nord de Belfast, Anto Brennan

« Pour compléter la scène, le couple royal est rejoint par deux des plus de 30 chiens que Sa Majesté a possédés au cours de sa vie. »

Mais un commentaire impertinent disait : « Au moins, les chiens ont l’air bien » et un autre plaisantait : « Je pense que tu devrais demander à Temu de te rembourser. »

Un troisième a posté : « Cela ressemble plus à Mme Doubtfire qu’à notre défunte reine. »

Un autre a qualifié l’œuvre d’art d’offensante et a déclaré : « Les deux doivent être retirées, fondues et refaites. C’est vraiment offensant. »

D’autres ont acquiescé, affirmant que ce n’était « certainement pas l’hommage qu’elle méritait » et que c’était une « insulte » à la reine.

« C’est absolument épouvantable. Cela semble complètement ridicule », a déclaré un autre.

Un habitant local a commenté : « La ressemblance du prince Philip est correcte, mais c’est une sculpture choquante de notre défunte reine ! »

« C’est absolument épouvantable. Cela semble complètement ridicule », a déclaré un habitant

Le Lord Lieutenant du comté d’Antrim, David McCorkell KStJ et le maire adjoint d’Antrim et de Newtownabbey, le conseiller Paul Dunlop

Cependant, quelqu’un est venu à la défense de l’artiste et a déclaré : « C’est vraiment dommage que les gens ne puissent trouver que des défauts à ces œuvres, mais ne pensez pas au temps et aux efforts que ce type a consacrés à leur réalisation. »

Le Lord-Lieutenant du comté d’Antrim, M. David McCorkell KStJ, a été nommé représentant personnel de Sa Majesté pour le comté en 2019.

Il a exprimé son honneur d’être présent lors du dévoilement de la statue. En repensant au règne de la défunte reine, il a déclaré : « La reine Elizabeth II restera à jamais dans les mémoires pour sa vie consacrée au devoir et pour son service soutenu et désintéressé, s’étendant sur plus de 70 ans.

« Voir ces statues côte à côte aujourd’hui, non seulement protège ce lien et garantit que son héritage en tant que monarque ayant régné le plus longtemps perdure et sera rappelé par les générations futures, mais cela nous rappelle également le lien entre elle et son consort, Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg.

« C’est pour moi un immense privilège d’avoir été l’humble serviteur de Sa Majesté. Qu’elle repose en paix. »