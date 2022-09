Le Royal British Columbia Museum s’est excusé mardi et a admis pour la première fois que l’un de ses artefacts n’est pas, en fait, un monument en pierre autochtone vieux de plusieurs siècles, comme l’avaient affirmé les conservateurs du musée.

Au contraire, la pierre a été sculptée il y a cinq ans par un amateur de Victoria sans aucun lien avec la culture autochtone locale, malgré les grandes affirmations du musée sur l’importance historique de la pierre pour les Premiers Peuples de l’île de Vancouver.

Le musée s’est accroché à cette histoire d’origine ancienne jusqu’à mardi, lorsque le personnel a rencontré le sculpteur local dans le quai de chargement souterrain du musée et a transporté la pierre à l’arrière de sa voiture pour finalement la ramener à la maison.

Dans une lettre d’excuses, la PDG du musée, Alicia Dubois, s’est dite “soulagée et ravie” de voir l’œuvre rendue à son propriétaire légitime.

“Je tiens à exprimer ma gratitude pour votre patience alors que nous naviguions sur ce territoire inconnu et à présenter nos sincères excuses pour les erreurs commises au cours du processus”, a écrit Dubois.

“Je vous assure qu’en tant qu’équipe, nous avons appris de cette expérience et prenons des mesures concrètes pour garantir que des erreurs similaires ne soient pas commises à l’avenir.”

ORIGINES DE LA SCULPTURE

Il pleuvait à Victoria en janvier 2017 lorsque Ray Boudreau, veilleur de nuit pour une entreprise de sécurité, s’est rendu à la plage avec le marteau et le ciseau de charpentier qu’il gardait dans le coffre de sa voiture.

Il avait déjà usiné des bibles en cuir, mais jamais de roche solide. Néanmoins, il a trouvé un morceau de grès – pesant plus de 100 kilogrammes – au bas de la falaise et a commencé à sculpter le visage humain qui allait duper les chercheurs du plus important dépôt d’histoire naturelle et humaine de la Colombie-Britannique.

Lorsque Boudreau est retourné à la plage quelques jours plus tard pour terminer sa sculpture, le rocher avait disparu. Il a pensé que quelqu’un l’avait pris, mais il était plus probable qu’il ait été emporté en mer par une marée hivernale montante.

C’est là qu’il a été récupéré trois ans plus tard par Grant Keddie, alors conservateur du département des collections autochtones et du rapatriement du Royal BC Museum, après avoir reçu un tuyau sur une étrange sculpture repérée dans les vagues à marée basse.

L’artiste Ray Boudreau au Royal BC Museum le mardi 13 septembre 2022. (CTV News)

‘PILIER DE PIERRE RITUEL TRÈS SPÉCIAL’

Les communications internes obtenues par CTV News montrent que Keddie et son équipe se sont tranquillement mis au travail pour restaurer la sculpture et préparer une exposition permanente dans la galerie pour le “pilier de pierre rituel”.

L’installation prévue comprendrait la sculpture placée debout dans une vitrine pour “montrer la figure telle qu’elle aurait été vue il y a des siècles, en partie dans le sol”, a écrit Keddie dans un e-mail à un collègue.

Les documents partiellement expurgés, obtenus grâce à la loi sur l’accès à l’information de la Colombie-Britannique, ont prouvé que le musée n’avait pas tenu compte des avertissements concernant l’authenticité de la sculpture et avait poursuivi ses plans pour présenter la pierre comme une découverte décisive pour la culture autochtone de la province.

La sculpture sur pierre, peu de temps après sa récupération en juillet 2020, au Royal BC Museum. (RBCM)

Six mois plus tard, le musée a publié un communiqué de presse et publié un long article annonçant la découverte d’un « pilier de pierre rituel très spécial » qui avait été taillé il y a des siècles par les habitants autochtones du sud de l’île de Vancouver.

L’annonce a fait la une des journaux nationaux et a suscité l’enthousiasme de la communauté archéologique.

Mais dans les 48 heures suivant l’annonce, Boudreau, le sculpteur, a montré à CTV News des photos de sa sculpture, qui ressemblaient de façon frappante à la sculpture qui, selon le musée, était utilisée il y a des siècles “pour changer le temps” lors des cérémonies saisonnières.

Lorsque CTV News a publié le récit de Boudreau sur la sculpture plus tard dans la journée, le musée a immédiatement effacé toute mention de la découverte – y compris son communiqué de presse, des photographies et un long essai écrit par Keddie, le conservateur – de son site Web sans explication.

En effet, dans les mois qui ont suivi, toutes les recherches de Keddie seraient effacées du site Web du musée, ainsi que son profil d’employé et ses coordonnées.

Keddie, qui avait été l’un des principaux conservateurs du musée pendant des décennies, a également été retiré du répertoire du personnel du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui répertorie les coordonnées des employés provinciaux actuels.

La sculpture est soulevée à l’arrière d’un véhicule au Royal BC Museum le mardi 13 septembre 2022. (CTV News)

Les porte-parole du musée ont refusé de commenter le départ de Keddie mardi, affirmant seulement qu’il s’agissait d’une question de ressources humaines.

À aucun moment au cours des deux années où la sculpture était restée dans une caisse au sous-sol du musée, quelqu’un de l’institution n’a tenté de contacter Boudreau au sujet de sa réclamation.

“LONGTEMPS À VENIR”

Le départ de Keddie n’était que le dernier d’une série de départs récents et très médiatisés parmi le personnel du musée. Ces sorties comprennent l’éviction du président et chef de la direction Jack Lohman au milieu d’une enquête indépendante sur le racisme et la mauvaise gestion au travail, et les départs volontaires de deux conservateurs de collections autochtones.

Janet Hanuse, vice-présidente du musée chargée de l’engagement et de la mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, n’a pas précisé quelles erreurs ont été commises dans le processus de conservation ni comment la détermination finale de l’origine de l’artefact a été atteinte.

“Cela a fait l’objet d’une sorte d’enquête, mais cela s’est arrêté”, a déclaré Hanuse à CTV News. “Il y a eu beaucoup d’attention autour de ça et personnellement, je n’aime pas les choses laissées inachevées, donc je suis heureux de voir la fermeture.”

Ray Boudreau ramène chez lui sa sculpture du Royal BC Museum pour la première fois depuis sa création en 2017. (CTV News)

En quittant le musée avec sa sculpture mardi, Boudreau a déclaré qu’il avait des “sentiments mitigés” à l’idée de récupérer enfin l’œuvre d’art toutes ces années plus tard, mais il s’est engagé à terminer la sculpture comme il l’avait prévu.

“Ça a été long à venir”, a déclaré Boudreau. “Mais ça aurait été cool de le visiter ici au musée et de dire : ‘J’ai fait ça.'”