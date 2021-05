Le Rover Zhurong de la Chine, avec des photos de retour, une vidéo de Red Planet

Zhurong, premier rover martien de la China National Space Administration (CNSA), a réussi son atterrissage sur la planète rouge la semaine dernière. L’atterrisseur de la mission Tianwen-1 transportant le rover s’est posé dans la partie sud d’Utopia Planitia sur l’hémisphère nord de Mars, le 15 mai. Mercredi, le rover a partagé les premières photos qu’il a prises de mars. Le site Web montre une image en noir et blanc prise par une caméra d’évitement d’obstacles installée devant Zhurong. L’image monochrome présente une rampe sur l’atterrisseur qui a été dépliée à la surface de Mars au premier plan; tandis qu’en arrière-plan, le terrain martien accidenté est visible et l’horizon de la planète semble sphérique en raison de l’objectif grand angle, mentionne la CNSA.

Une autre photo partagée par le Zhurong était une photo couleur prise par la caméra de navigation fixée à l’arrière du rover. Une plus grande partie de la photographie montrait les panneaux solaires et l’antenne du rover, tandis que le sol rouge et les roches sur la surface martienne étaient visibles sur l’image d’arrière-plan.

Outre ces deux images, le rover chinois a également enregistré une vidéo montrant comment l’atterrisseur et le rover se sont séparés de l’orbiteur lors de son atterrissage historique.

Tianwen-1, qui se traduit par «Quest for Heavenly Truth», est devenue cette année la troisième mission à faire son atterrissage à la surface de la planète voisine. Plus tôt cette année, les Émirats arabes unis ont également envoyé leur première mission sur Mars. La mission de la sonde Hope est d’étudier la fuite d’atomes neutres d’hydrogène et d’oxygène dans l’espace, ce qui montre comment Mars avait autrefois une abondance d’eau.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a également envoyé son rover Perseverance sur Mars en février de cette année. Le rover américain a même transporté un mini-hélicoptère appelé Ingenuity attaché à son ventre. Le mois dernier, le Jet Propulsion Lab de la NASA a même effectué le premier test en vol d’Ingenuity sur Mars.

La mission de Zhurong sur Mars est similaire à celle de ses homologues internationaux: mieux comprendre la planète et rechercher des signes de vie.

