Le 8 décembre, la NASA a révélé les détails de cinq objets mystérieux et intéressants que le Perseverance Mars Rover avait pour mission de sonder les signes de la vie martienne. Le rover Perseverance a été construit au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud.

La NASA a décrit les objets comme « décoratifs et fonctionnels » et a déclaré que l’ajout de ces « extras » fait partie de la tradition de « l’ère spatiale précoce », maintenant appelée « festonner ». Il a également déclaré que le rover est à plus de la moitié de la planète rouge et qu’il ne fait que transporter des instruments et des tubes scientifiques sophistiqués pour être remplis d’échantillons de roches liées à la Terre. Le rover porte également des symboles, devises et objets ludiques, comme les noms de 10,9 millions de personnes qui ont acheté les billets pour voler vers Mars.

Jim Bell de l’Arizona State University, chercheur principal de Mastcam-Z de Perseverance, a déclaré que ces types d’embellissements ajoutent des éléments artistiques aux missions qui sont généralement dominées par la science et la technologie. Ils rendent également hommage à leurs collègues qui ont contribué à ouvrir la voie à l’exploration spatiale de l’humanité.

Voici une liste que la NASA a partagée sur les objets clés de la persévérance à bord qui servent un double objectif:

· Pièce de Sherloc: Il s’agit d’une pièce spéciale faite de matériaux de combinaison spatiale comme le matériau de casque-visière. Avec l’adresse du nom de détective fictif populaire inscrit dessus, cette pièce fait partie de la cible d’étalonnage pour « SHERLOC », qui signifie « Scanning Habitable Environment with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals », placée à la fin de Perseverance’s 7- bras robotique d’un pied.

Sherloc est un instrument utilisé avec un autre appareil photo comme un instrument, WATSON (le capteur topographique grand angle pour les opérations et l’ingénierie) – qui clique sur les images dans l’espace. Une tranche de météorite martienne y a également été ajoutée, ainsi que quatre autres échantillons de matériaux de combinaison spatiale.

· Mastcam-Z: Selon la NASA, ce sont les yeux de la persévérance. Il est similaire à un cadran solaire qui aide les scientifiques et les astronautes à déterminer s’il fait jour ou nuit dans l’espace. La caméra induit des nuances de couleurs et de niveaux de gris pour déterminer la position du soleil depuis l’espace. Il affiche également un petit dessin des premières formes de vie sur Terre.

· Microchip avec 11 millions de noms: Perseverance transporte trois puces au pochoir avec les noms de près de 11 millions de personnes qui souhaitaient voler «virtuellement» vers Mars. Ces puces contiennent également 155 essais finalistes soumis pour le concours «Name the Rover».

La tradition de porter des noms de personnes sur Mars remonte à Pathfinder en 1997. Le dernier rover à atterrir sur Mars, Curiosity, portait les noms de près de 1,2 million de personnes et Perseverance en portait 10,9 millions.

· Mémorial COVID: Pour rendre hommage et honorer les agents de santé de première ligne pendant la pandémie mondiale, la persévérance porte également une plaque qui commémore l’impact de la COVID-19[feminine pandémie, et rend hommage aux victimes et aux travailleurs de la santé qui ont perdu la vie aux coronavirus . La plaque d’aluminium est installée sur le côté gauche du rover avec une image de la Terre soutenue par le bâton d’Asclépios, un symbole grec pour la guérison et les médicaments. Les ingénieurs ont réussi à terminer la construction et les tests de Perseverance en Californie et en Floride tout en respectant les précautions de sécurité.

· SuperCam: C’est un instrument laser qui boulonne les roches, le sol pour déterminer sa composition à partir de la vapeur. Cela pourrait être le favori parmi les collectionneurs de roches et les géologues, estime la NASA. Cet instrument a déjà fait un aller-retour vers la Station spatiale internationale (ISS) avant d’être mis sur Perseverance. Le Centre National d’Etudes Spatiales, l’agence spatiale française, a fourni les pièces de SuperCam sur la tête de Perseverance.

L’objectif principal de la mission de Perseverance est de rechercher des signes de vie microbienne ancienne sur Mars. Ce sera la première mission à collecter et à cacher la roche martienne, car le rover caractérisera la géologie de la planète et le climat passé, ouvrant la voie à l’exploration humaine de Mars.

