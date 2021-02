Le Rover Perseverance de la NASA se prépare à atterrir sur Mars. Voici tout ce que vous devez savoir

Après que la sonde Hope de l’Arabie saoudite a effectué son atterrissage historique sur Mars, il est temps pour le Perseverance Rover de l’agence spatiale américaine National Aeronautics and Space Administration (NASA) d’atterrir sur la planète rouge.

Voici tout ce que vous devez savoir avant d’assister à l’atterrissage:

Le Perseverance Rover, qui a été lancé à partir de la base aérienne de Cape Canaveral, en Floride, le 30 juillet 2020, effectuera son atterrissage sur le cratère Jezero de Mars le 18 février 2021. La NASA a décrit que le site d’atterrissage de son rover est une ancienne rivière delta dans un lac qui remplissait autrefois le cratère de Jezero.

Le rover Perseverance transporte sept instruments pour mener une « science sans précédent et tester de nouvelles technologies sur la planète rouge », selon NASA. Comme il passe une année sur Mars, ce qui équivaut à deux ans sur Terre, le rover recherchera des signes de vie microbienne ancienne, ce qui fera avancer la mission de la NASA d’explorer l’histoire de l’habitabilité sur Mars. Le rover dispose d’une foreuse qu’il utilisera pour collecter des carottes de roches et de sols martiens, puis les stocker dans des tubes scellés pour une future mission qui les ramènerait sur Terre pour une analyse détaillée.

Perseverance testera également des technologies pour aider les scientifiques à trouver de meilleurs moyens pour l’exploration humaine future de Mars. Cependant, avant de pouvoir faire tout cela, ce sont les dernières minutes de son voyage à l’approche de sa destination que le rover devra affronter «sept minutes de terreur». On s’attend à ce que le rover mettra sept minutes pour descendre du sommet de l’atmosphère martienne au site d’atterrissage en moins de temps que la transmission radio de plus de 11 minutes vers la Terre.

La descente autoguidée de Perseverance dépend de ses instruments d’entrée, de descente et d’atterrissage 2 (MEDLI2). MEDLI2 est livré avec trois types de capteurs: les thermocouples, les capteurs de flux thermique et les transducteurs de pression, qui mesureront la chaleur et la pression extrêmes lors de l’entrée. Le rover contient également des composants électroniques et du matériel pour documenter les charges thermiques et de pression subies lors de l’entrée et lors du déploiement du parachute. Selon la NASA, 28 capteurs au total sont disposés selon un motif unique sur le bouclier thermique et la coque arrière du rover.

NASALe rover Mars de Mars est également équipé pour tester une méthode de production d’oxygène à partir de l’atmosphère martienne et identifier d’autres ressources. La mission explorera également diverses façons d’améliorer les techniques d’atterrissage et de caractériser les conditions météorologiques, la poussière et d’autres conditions environnementales potentielles qui pourraient affecter les futures missions habitées sur Mars.