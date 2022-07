Le rover Perseverance de la NASA prend un gros plan extrême du 10e échantillon de Mars

Le télescope spatial James Webb obtient toute la gloire de l’espace en ce moment – et à juste titre. Ses premières images ont surpris et épaté et ébloui et déconcertéce qui fait qu’il est facile d’oublier que nous avons fait atterrir un rover de la taille d’une voiture nommé Persévérance sur une planète qui se trouve, en moyenne, à environ 140 millions de kilomètres il y a seulement un an et demi.

Depuis son arrivée dans un ancien lit de lac martien, Persévérance erre, explore les choses et forage dans les roches pour extraire des échantillons. Au 6 juillet, il en avait obtenu neuf.

Mardi, la NASA a révélé un gros plan extrême de son dernier échantillon – le 10e – et il est tout aussi intéressant que les images de Webb de plus tôt dans la journée. Eh bien, peut-être. La NASA saisit généralement des gros plans des échantillons de Persévérance après le forage et vous pouvez les trouver dans le base de données d’images brutes du rover… mais cela semble particulièrement spécial étant donné que le rover a atteint deux chiffres et que le soleil a frappé le rocher de la bonne manière.

Comme le note la NASA dans son tweet, les échantillons sont à peu près aussi fins qu’un petit doigt, mais cela ne signifie pas qu’ils sont denses en informations. Les scientifiques espèrent étudier les échantillons au cours de la prochaine décennie, en analysant leur composition chimique et peut-être même en recherchant des signes de vie ancienne… à condition que nous puissions ramener les échantillons à la maison. Ce sera le plus grand défi.

Les échantillons seront stockés dans le ventre du rover mais, à terme, la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) enverront un vaisseau spatial sur Mars pour collecter les carottes. On s’attend à ce que Persévérance les dépose sur le sol martien et qu’un autre rover les récupère, les emmène dans une fusée et les renvoie sur Terre, comme un service postal interplanétaire.

Alors que Persévérance roulait autour du lit du lac, les ingénieurs de la NASA recherchaient un site d’atterrissage approprié pour le vaisseau spatial. Dans un article de blog lundil’agence dit qu’elle recherche une “zone d’atterrissage plate avec un rayon de 200 pieds (60 m)”.

Ce que la NASA espère trouver, c’est un endroit exempt de rochers et de pentes pour faciliter le travail de récupération prévue des échantillons. À ce stade, nous ne savons pas exactement à quoi ressemblera le rover de récupération prévu et quand il arrivera sur Mars, mais le plan est de ramener les échantillons à la fin de la décennie.

Il y a une autre mission ambitieuse sur Mars que vous devriez surveiller en attendant : la mission MMX de l’agence spatiale japonaise tentera d’atterrir sur Phobos, la curieuse lune en forme de pomme de terre de Mars, et de récupérer des échantillons de sa surface. Il y a des indications que des débris projetés du visage de Mars par des collisions d’astéroïdes auraient pu atterrir sur la lune. La mission devrait revenir sur Terre en 2029.