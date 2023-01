Le rover Perseverance de la NASA pose pour un délicieux selfie du dépôt d’échantillons de Mars

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Le rover Perseverance Mars de la NASA a de bonnes raisons d’être fier. Il achève le très premier dépôt d’échantillons sur un autre monde en déposant une collection de tubes bourrés de roches sur le sol martien. Pour marquer l’occasion, le rover a pris un selfie avec l’un de ses tubes d’échantillons.

Le selfie du rover est composé de plusieurs images assemblées en un tout. Le rover a pris les images le 22 janvier. La NASA publiera probablement bientôt une version officielle du selfie, mais les processeurs d’images ont déjà transformé les images brutes du rover en selfies complets.

Astronome amateur Stuart Atkinson a partagé un selfie traité lundi montrant le rover regardant vers la surface martienne.

Un nouveau “selfie” pris par @NASAPersevere à l’aide de sa caméra SHERLOC WATSON le montre en train de regarder l’un des précieux tubes d’échantillons de roche qu’il a laissés pour une future mission de collecte. Les images ont été acquises le 22 janvier 2023 (Sol 684). Crédit d’image : NASA/JPL-Caltech/S Atkinson pic.twitter.com/UC2FHlIir8 – Stuart Atkinson (@mars_stu) 23 janvier 2023

Ingénieur Kevin Gill a publié sa propre version du selfie de mardi avec la “tête” de Percy face à la caméra.

Autoportrait du Sol 684 pris par le Mars Perseverance Rover alors qu’il se tenait au-dessus de sa dernière chute de tube d’échantillon. Les autoportraits du Rover sont pris avec les caméras montées sur le bras avec 59 photos individuelles prises et assemblées pour cette mosaïque. NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill pic.twitter.com/knnwMSGLER – Kevin M. Gill (@kevinmgill) 24 janvier 2023

Construire le dépôt commencé en décembre 2022 et a pris des semaines. Le dépôt est aménagé selon un modèle spécifique et comprend 10 tubes distincts qui ressemblent à de petites poignées de sabre laser Star Wars. La plupart des tubes contiennent de petits échantillons de roches martiennes de la taille d’une craie collectés dans le cratère de Jezero.

Le dépôt est un plan de secours pour l’avenir Retour d’échantillon de Mars mission, une entreprise complexe en plusieurs étapes qui visera à récupérer les échantillons de Percy et à les ramener sur Terre dans les années 2030 pour une étude plus approfondie. La NASA espère que le rover sera en bon état lorsque MSR arrivera, afin qu’il puisse livrer les échantillons lui-même. Si ce n’est pas le cas, la mission enverra une paire de petits hélicoptères sur le site du dépôt d’échantillons pour récupérer les tubes qui y sont restés. Percy a collecté des échantillons par paires, il peut donc en déposer un et garder l’autre à bord.

Le cratère de Jezero a une histoire fascinante de l’eau et abrite une ancienne région de delta fluvial. Les échantillons de roche de la région du delta sont particulièrement intéressants. Les scientifiques espèrent qu’ils nous permettront de savoir si la planète rouge a autrefois abrité la vie microbienne.

C’est une période passionnante pour être un rover sur la planète rouge, et le projet de dépôt d’échantillons vaut bien une célébration de selfie martien. Ça a l’air bien, Percy.