Le rover Perseverance de la NASA établit de nouveaux records de vitesse sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA, équipé d’un pilote informatique avancé connu sous le nom d’AutoNav, a fait des progrès significatifs sur la surface martienne, établissant de nouveaux records de vitesse depuis son atterrissage en février 2021.

Un transformateur se dirige vers la Lune

Au cours d’un voyage du 26 juin au 31 juillet, Perseverance a parcouru une distance de 2 490 pieds (759 mètres) à travers une zone surnommée Snowdrift Peak. Remarquablement, cet exploit a été réalisé en environ un tiers du temps qu’il aurait fallu à d’autres rovers martiens de la NASA. selon à un communiqué de presse de l’agence.

Tyler Del Sesto, responsable adjoint de la planification du rover pour Perseverance au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie, a souligné les défis de ce terrain. « C’était beaucoup plus dense que tout ce que Perseverance avait rencontré auparavant – juste absolument jonché de ces gros rochers », a déclaré Del Sesto. Au lieu de faire un détour qui aurait pris des semaines, l’équipe « s’est immédiatement lancée ».

Les capacités du système AutoNav, qui aide le rover à réduire le temps de conduite entre les zones d’intérêt scientifique, ont été détaillées dans un papier publié dans le numéro de juillet de la revue Robotique scientifique. Del Sesto, qui a travaillé sur le logiciel AutoNav de Perseverance pendant sept ans, a noté que le voyage du rover à travers Snowdrift Peak était d’environ 12 sols, ou jours martiens, plus rapide que ce que le rover Curiosity aurait réalisé.

Perseverance AutoNav évite un rocher

« Notre rover est l’exemple parfait du vieil adage » deux cerveaux valent mieux qu’un « », a déclaré Vandi Verma, auteur principal de l’article et ingénieur en chef de la mission pour les opérations robotiques au JPL, dans le communiqué de presse. « Perseverance est le premier rover doté de deux cerveaux informatiques travaillant ensemble, lui permettant de prendre des décisions à la volée. »

Cette capacité à double cerveau a permis à Perseverance d’établir d’autres records, notamment une distance de conduite en une seule journée de 1 140,7 pieds (347,7 mètres) et le trajet le plus long sans humains dans le mélange à 2 296,2 pieds (699,9 mètres).

Alors que le rover Perseverance poursuit son exploration, il est confronté à de nouveaux défis. Le 7 septembre, le rover a entamé sa quatrième campagne scientifique, en parcourant le « Mur de Mandu », une ligne de crête riche en carbonates qui pourrait fournir un aperçu de l’histoire environnementale de la planète rouge et des signes potentiels d’une vie microbienne ancienne. Un membre de l’équipe a souligné la nature évolutive de l’exploration des rover, notant que l’époque de la simple observation des caractéristiques martiennes pour référence future est révolue.

En effet, les rovers martiens ont parcouru un long chemin depuis 1997. Depuis le Sojourner de la taille d’un four à micro-ondes, qui devait s’arrêter tous les 5,1 pouces (13 centimètres), jusqu’au Spirit et Opportunity, de la taille d’une voiturette de golf, qui s’arrêtaient tous les 1,6 pieds (0,5 mètre). ), l’évolution a été évidente et régulière. Curiosity, qui a atterri en 2012, a reçu une mise à niveau logicielle pour faciliter ses décisions de conduite, mais la technologie avancée de Perseverance, notamment des caméras plus rapides et un ordinateur dédié au traitement des images, le distingue.

Del Sesto a rendu hommage à l’héritage des anciens rovers en déclarant : « Bien sûr, tout le monde dans l’équipe sait que nous n’avons atteint ce niveau de performance qu’en nous tenant sur les épaules de géants. Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity ont été les pionniers.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.