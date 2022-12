Le rover Perseverance de la NASA enregistre pour la première fois le son d’un diable de poussière sur Mars

de la NASA Le rover Persévérance sur Mars a reçu la visite d’un diable de poussière martien et a réussi à enregistrer le tourbillon avec son microphone dans une nouvelle première pour l’exploration planétaire.

Le vortex tourbillonnant ressemble à peu près à un diable de poussière ici sur Terre, bien que peut-être un peu moins dramatique en comparaison. Mais les données de la suite complète de capteurs du rover, y compris sa caméra de navigation, associées à la modélisation informatique, amènent les chercheurs à croire que le diable de poussière s’étendait sur 25 mètres (82 pieds) de large et 118 mètres (387 pieds) de haut – plus grand qu’un 30- bâtiment d’histoire.

Les conclusions sont publié cette semaine dans la revue Nature Communications par une équipe dirigée par Naomi Murdoch, planétologue à l’Université de Toulouse en France.

“Cette rencontre fortuite avec le diable de poussière démontre le potentiel des données acoustiques pour résoudre la structure du vent rapide de l’atmosphère martienne”, lit-on dans l’article.

La persévérance a été directement touchée par le tourbillon poussiéreux du cratère Jezero le 27 septembre 2021. Jezero semble rencontrer des diables de poussière plus fréquemment que d’autres endroits sur Mars; l’atterrisseur Insight n’en a pas vu un seul dans la plaine poussiéreuse qu’il habite pendant une année martienne complète.

En plus d’aider les scientifiques à mieux comprendre les modèles de vent et de temps sur la planète rouge, qui est connue pour ses tempêtes de poussière massives et parfois mondiales, les chercheurs ont également pu identifier des grains individuels de poussière ou de sable dans le tourbillon impactant le microphone.

“Les impacts de grains sont impliqués dans la dégradation du matériel à la surface de Mars”, écrivent-ils. “Mesurer la probabilité ou le taux d’impact sur les grains peut aider à la conception d’instruments futurs ou à la planification d’opérations.”

Ensuite, les scientifiques espèrent que Persévérance rencontrera un autre diable de poussière à un endroit différent afin qu’ils puissent comparer la façon dont la géographie différente affecte la structure des mini tornades martiennes.