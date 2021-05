Le Rover Perseverance de la NASA enregistre le son de l’ingéniosité d’un hélicoptère volant sur Mars

L’équipe de propulsion à réaction (JPL) de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a partagé le bourdonnement de son hélicoptère Mars Ingenuity qui a volé sur la planète rouge le mois dernier. Vendredi, JPL a partagé l’audio enregistré par Perseverance Rover de la NASA alors qu’Ingenuity effectuait son quatrième vol sur Mars. Étant l’un des vols les plus rapides, les pales en fibre de carbone de l’hélicoptère Ingenuity mesuraient environ quatre pieds de rotation de pointe à pointe à 2537 rotors par minute. L’audiovisuel du vol d’Ingenuity le 30 avril, publié sur Twitter par Perseverance Rover de la NASA, montrait également le mini-hélicoptère se déplaçant à la surface de la planète alors qu’il volait à une hauteur de 872 pieds. Dans sa vidéo, la NASA a expliqué que le son avait été enregistré par un microphone sur SuperCam qui est un instrument laser sur Perseverance. La NASA a déclaré dans un déclaration que le laser zappe les roches à distance et étudie leur vapeur avec un spectromètre pour révéler leur composition chimique. Il est suggéré que les téléspectateurs utilisent des écouteurs pour entendre le faible bourdonnement d’Ingenuity puisque l’hélicoptère se trouvait à 263 pieds du rover lorsque le son était enregistré.

La NASA a mentionné dans sa vidéo que les scientifiques n’étaient pas sûrs que les téléspectateurs seraient capables d’entendre quoi que ce soit et le son de la lame a été isolé et son volume a été augmenté pour le rendre plus facile à entendre pour le public. La vidéo présente également un exemple de l’effet Doppler lorsque le son d’Ingenuity change lorsqu’il quitte la zone puis revient. Le bourdonnement de l’hélicoptère peut être légèrement entendu au-dessus du bruit des vents martiens.

Avec cette nouvelle dimension du son ajoutée au domaine de l’exploration spatiale, les scientifiques peuvent désormais entendre comment leurs machines fonctionnent dans l’espace ou sur d’autres planètes, tout comme un pilote écouterait le son des avions ici sur Terre pour distinguer de quel modèle il s’agit. La vidéo montre également Ingenuity effectuant son atterrissage en douceur qui a été capturé par l’imageur Mastcam-Z de Perseverance Rover.

