Le rover Perseverance de la NASA découvre un objet ressemblant à une nouille sur Mars. Mais qu’est-ce que c’est?

Alors que le rover Perseverance de la NASA n’a peut-être pas encore réussi à trouver des signes de vie sur Mars, il a découvert un fascinant morceau de débris, qui a la forme de nouilles. Bien sûr, ce n’est pas comestible. L’image a été capturée par les caméras d’évitement des dangers orientées vers l’avant du rover. Cependant, les scientifiques n’ont pas été en mesure de déterminer la nature exacte de l’objet. On dit qu’il pourrait s’agir de déchets de la mission Mars de la NASA. Plus tôt, également, le rover a capturé un objet brillant sur le sol du cratère Jezero de Mars, qui s’est avéré être un morceau de ferraille.

“Mon équipe a repéré quelque chose d’inattendu : c’est un morceau d’une couverture thermique qui, selon eux, pourrait provenir de mon étage de descente, le jet pack propulsé par fusée qui m’a déposé le jour de l’atterrissage en 2021”, ont tweeté les membres de l’équipe après le l’image de l’objet brillant est devenue virale.

Les déchets spatiaux se trouvent être un problème très courant en matière de voyages spatiaux, en particulier concernant Mars. Beaucoup de déchets proviennent des rovers d’expédition envoyés de la terre. Il y a eu des cas où Perseverance a pris des photos aériennes. Cela a montré des quantités massives de déchets provenant des épaves.

Le rover est tombé sur un morceau de couverture thermique qui, selon la NASA, devait provenir de l’étape de descente du Persévérance. La couverture thermique brillante en forme de feuille protège le rover des températures extrêmes qu’il subit lors de l’atterrissage.

Le rover Perseverance de la NASA a été envoyé sur Mars pour rechercher d’anciens signes de vie. Il a atterri l’année dernière et explore depuis la planète, collecte des roches et renvoie des informations vitales. Plus tôt, la NASA avait partagé que le rover, qui avait été envoyé seul, était désormais accompagné d’un rocher pour animaux de compagnie.

Un rocher de la planète s’est coincé dans la roue avant gauche du rover et est apparu sur les photos prises par une caméra montée sur le Persévérance. Tout en étant coincé, le rocher a fait du stop sur plus de 8,5 kilomètres et a refusé de bouger de sa place.

