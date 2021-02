La mission du rover Mars 2020 Perseverance de la NASA devrait terminer un 470,8 millions de kilomètres le mois prochain, car il devrait atterrir sur Mars le 18 février. A déclaré la NASA.

Une fois au sommet de l’atmosphère de la planète rouge, sept minutes de descente remplies d’action vous attendent avec des températures équivalentes à la surface du soleil, un gonflage de parachute supersonique et le tout premier atterrissage guidé autonome sur Mars. Ce n’est qu’alors que le rover pourra rechercher dans le cratère de Jezero des signes de vie ancienne et collecter des échantillons qui seront finalement renvoyés sur Terre.

« La NASA explore Mars depuis que Mariner 4 a effectué un survol en juillet 1965, avec deux autres survols, sept orbiteurs réussis et huit atterrisseurs depuis lors », Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA au siège de l’agence à Washington, « a déclaré dans un communiqué.

« La persévérance, qui a été construite à partir des connaissances collectives glanées auprès de ces pionniers, a l’occasion non seulement d’élargir nos connaissances sur la planète rouge, mais aussi d’enquêter sur l’une des questions les plus importantes et passionnantes de l’humanité sur l’origine de la vie sur Terre et aussi sur d’autres planètes. «

On pense que le cratère de Jezero est l’endroit idéal pour rechercher des signes de la vie microbienne ancienne. Il y a des milliards d’années, le bassin de 45 kilomètres de large, désormais sec, abritait un delta fluvial en formation active et un lac rempli d’eau. La roche et le régolithe (roche brisée et poussière) que le système de mise en cache des échantillons de Perseverance recueille à Jezero pourraient aider à répondre à des questions fondamentales sur l’existence de la vie au-delà de la Terre.

Deux futures missions actuellement en cours de planification par la NASA, en collaboration avec l’ESA (Agence spatiale européenne), travailleront ensemble pour ramener les échantillons sur Terre, où ils subiront une analyse approfondie par des scientifiques du monde entier utilisant des équipements beaucoup trop volumineux. et complexe à envoyer sur la planète rouge.

La mission Mars 2020 fait partie d’un programme plus large qui comprend des missions sur la Lune afin de se préparer à l’exploration humaine de la planète rouge.