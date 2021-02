Le rover Perseverance atterrit avec succès sur Mars, une étape clé dans la recherche de signes de vie par la NASA

Le plus récent explorateur robotique de la NASA a atterri en toute sécurité sur Mars après un voyage de près de 300 millions de kilomètres qui a commencé sur une rampe de lancement en Floride.

Le rover Perseverance de l’agence a atterri sur la planète rouge à 15 h 55 HNE jeudi, mettant fin aux «sept minutes de terreur» qui ont vu une entrée atmosphérique enflammée et une descente assistée par parachute. Le mécanisme d’atterrissage du rover a ensuite tiré huit retrorockets pour ralentir et le guider vers un point d’atterrissage approprié avant d’utiliser des cordes en nylon pour l’abaisser sur la surface.

« Touchdown confirmé! La persévérance est en toute sécurité à la surface de Mars, prête à commencer à rechercher les signes de la vie passée », s’est exclamé Swati Mohan, ingénieur de la NASA.

Tout compte fait, la manœuvre d’atterrissage unique a réussi à ralentir la persévérance de milliers de miles à l’heure à seulement 1,7 mph au toucher des roues. Et en raison d’un retard de 11 minutes dans les transmissions de la Terre à Mars, le rover a tout fait tout seul – aucune intervention humaine n’était possible.

Les responsables de mission du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie ont rapidement reçu des données des satellites de Mars et du rover lui-même confirmant un bon toucher des roues, y compris les premières images de Perseverance: des scènes d’un paysage désolé et poussiéreux qui semble dangereux pour l’homme mais plein de potentiel pour ce scientifique -explorateur.

«Nous l’avons compris. Nous y sommes», a déclaré l’ingénieur en chef du JPL Rob Manning, qui a travaillé sur les atterrissages sur Mars pendant des décennies, après l’atterrissage. « C’est tellement excitant et l’équipe est hors d’elle-même. C’est tellement surréaliste. Tant de choses se sont déroulées là-dessus. »

Quelques minutes seulement après l’atterrissage, Perseverance a continué à envoyer image après image depuis ses caméras de navigation de détection des dangers. Manning a également confirmé que les équipes savaient exactement où le rover a atterri bien avant la date prévue.

« C’est un signe que la NASA fonctionne », a déclaré Manning. « Lorsque nous mettons nos bras ensemble et nos mains ensemble et notre cerveau ensemble, nous pouvons réussir. C’est ce que fait la NASA et c’est ce que nous pouvons faire en tant que pays. »

Le nouveau venu de la planète rouge se trouve maintenant dans le cratère de Jezero, une région de Mars qui abritait autrefois un lac massif alimenté par des rivières d’eau courante. Le régolithe et les roches ici seront les cibles de choix pour la suite d’instruments de Perseverance conçus pour chasser les signes de vie passés ou présents.

La vidéo en direct a été rendue possible par la NASA pendant l’approche, l’entrée, la descente et l’atterrissage de Perseverance.

«La persévérance est notre robot astrobiologiste, et ce sera le premier rover que la NASA a envoyé sur Mars dans le but explicite de rechercher des signes de vie ancienne», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA.

Bien que Perseverance ne soit pas le premier rover sur Mars – les États-Unis et d’autres pays ciblent la planète rouge depuis des décennies – c’est le plus avancé et le plus rapide, et il survivra probablement plus longtemps que ses prédécesseurs dans cet environnement difficile et poussiéreux.

Contrairement aux anciens rovers qui reposaient sur l’énergie solaire, par exemple, Perseverance fonctionne à l’énergie nucléaire. Ceci est particulièrement important sur une planète où des tempêtes de poussière massives et mondiales peuvent rendre les panneaux solaires inutiles.

«C’est le plus gros et le meilleur rover que nous ayons jamais envoyé sur Mars», a déclaré Mike Watkins, directeur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. « Il peut vraiment faire des choses incroyables en termes de sa propre exploration scientifique de cet environnement habitable à Jezero. »

La NASA s’attend à ce que la mission de surface de Perseverance dure environ une année martienne, ou deux années terrestres.

Le rover de 2200 livres, presque identique mais légèrement plus grand que son prédécesseur Curiosity 2012, dispose de plusieurs suites d’instruments embarqués qui seront utilisés pour trouver, analyser et stocker des échantillons de roches. Une perceuse à l’extrémité de son «bras» est conçue pour prélever des échantillons de carottes, tandis que les systèmes qui utilisent des rayons X et des spectromètres ultraviolets peuvent mener des enquêtes scientifiques sur la surface.

Il y a aussi des avant-gardes: Perseverance peut non seulement stocker ses carottes dans des tubes et les mettre dans son «corps», mais elle peut plus tard les retirer et les disperser à la surface du cratère Jezero pour une durée encore à venir. exemple de mission de retour. Bien que Perseverance ne soit pas en reste avec ses instruments embarqués, les scientifiques espèrent utiliser leurs propres outils et équipements sur des échantillons obtenus directement de Mars.

Manasvi Lingam, professeur d’astrobiologie, d’aérospatiale, de physique et de sciences spatiales à Florida Tech, a déclaré que ramener des échantillons sur Terre présentait deux avantages pour les scientifiques: l’étendue et le nombre d’instruments disponibles sur Terre surclassent largement ce qui est disponible sur Perseverance; et malgré les progrès technologiques, avoir un œil humain regardant les échantillons est toujours la méthode préférée.

« Tout signe de vie sera bien sûr l’une des découvertes les plus importantes de toute l’histoire de l’humanité », a déclaré Lingam. «Même si c’est une vie éteinte, le simple fait de savoir qu’il y avait quelque chose là-bas est certainement un prix Nobel.»

À la recherche du tout premier vol sur une autre planète

Surnommé «Percy» par ses directeurs de mission Jet Propulsion Laboratory, le dernier rover de la NASA n’est pas seul dans le cratère de Jezero. Un petit hélicoptère de 4 livres nommé Ingenuity a fait du stop jusqu’à la surface sur le «ventre» du rover.

La mission d’Ingenuity est simple et sans rapport avec les objectifs scientifiques plus larges: effectuer le tout premier vol sur un autre monde. Pour accomplir cela dans une atmosphère à peine 1% aussi dense que celle de la Terre, la NASA a dû construire un petit véhicule avec de grandes pales en fibre de carbone et le rendre suffisamment léger pour décoller.

À l’aide de deux caméras, le petit hélicoptère tentera les premiers vols d’essai sur une période de 30 jours encore à déterminer. L’ingéniosité pourrait offrir aux explorateurs robotiques et humains du futur une vue critique de haut niveau de la planète.

Perseverance a commencé son voyage vers Mars en juillet 2020 à bord d’une fusée United Launch Alliance Atlas V, qui a soulevé la charge utile sur une trajectoire compliquée depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

«Nous ou nos fusées patrimoniales avons effectué toutes les missions américaines sur Mars, c’est donc quelque chose de vraiment spécial pour nous», a déclaré à Florida Today, membre du réseau USA TODAY, Tory Bruno, PDG de ULA. « Nous sommes vraiment ravis et honorés de se voir confier une mission comme celle-ci sur Mars. »

Bruno a déclaré que toutes les missions sont importantes, mais que celles axées sur la science comme Perseverance occupent une place particulière dans son entreprise, qui se concentre sur sa fusée Vulcan Centaur de nouvelle génération pour les vols de tous types.

« Les missions que nous lançons sont toujours importantes », a déclaré Bruno. « C’est un groupe de travail de la vie des gens. La recherche qu’ils ont faite avant cela et le travail sur le vaisseau spatial lui-même est une carrière tout seul. »

«Si vous perdez ce vaisseau spatial ou si vous ne le livrez pas comme il doit être livré pour qu’il puisse remplir sa mission, parfois il n’ya pas de remède. Toute leur carrière a abouti à cette mission et ils n’ont pas deuxième carrière pour en faire une autre », a déclaré Bruno.

« Nous prenons cela très, très au sérieux. »

Contribuant: Jay Cannon, USA TODAY

Suivez le journaliste Emre Kelly sur Twitter: @EmreKelly

