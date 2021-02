Le rover Nasa Perseverance commencera sa descente ce soir

UNE Le rover de la Nasa se dirigeait vers un atterrissage sur Mars jeudi dans l’étape la plus risquée à ce jour d’une quête épique pour savoir si la vie a jamais existé sur la planète rouge.

Les contrôleurs au sol du Jet Propulsion Laboratory de l’agence spatiale à Pasadena, en Californie, se sont installés nerveusement pour la descente de Perseverance à la surface de Mars, longtemps un piège mortel pour les vaisseaux spatiaux entrants. Il faut 11 minutes et demie rongées pour un signal qui confirmerait le succès pour atteindre la Terre.

L’atterrissage du véhicule à six roues marquerait la troisième visite sur Mars en un peu plus d’une semaine. Deux engins spatiaux des Émirats arabes unis et de la Chine se sont mis en orbite autour de la planète la semaine dernière.

Les trois missions ont décollé en juillet pour profiter de l’alignement étroit de la Terre et de Mars, parcourant quelque 300 millions de kilomètres en près de sept mois.

Perseverance, le rover le plus grand et le plus avancé jamais envoyé par la Nasa, allait devenir le neuvième vaisseau spatial à atterrir avec succès sur Mars, chacun d’entre eux venant des États-Unis.

Le rover de la taille d’une voiture, propulsé au plutonium, visait la cible la plus petite et la plus délicate de la Nasa à ce jour: une bande de 5 sur 4 miles sur un ancien delta de la rivière plein de fosses, de falaises et de champs de roches.

Les scientifiques pensent que si la vie avait jamais fleuri sur Mars, cela se serait produit il y a 3 à 4 milliards d’années, alors que l’eau coulait encore sur la planète.

Percy, comme il est surnommé, a été conçu pour creuser avec son bras de 7 pieds (2 mètres) et collecter des échantillons de roche qui pourraient contenir des signes d’une vie microscopique révolue (voir l’image ci-dessous).