Le rover martien de la NASA attrape un échantillon de « méli-mélo de minéraux martiens »

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Bien sûr, Mars a beaucoup de roches, mais avez-vous remarqué tout le sable ? C’est un élément clé du paysage martien, et maintenant un peu de celui-ci est emballé dans le système d’échantillonnage du rover Persévérance.

La NASA a dit Lundi, le rover a collecté avec succès son premier échantillon de régolithe – un matériau meuble et sableux que l’on voit partout sur Mars.

Jusqu’à présent, Percy s’est concentré sur forage pour échantillons de roche, mais il a un foret creux spécial pour ramasser le régolithe. Le trépan a de petits orifices sur le côté dans lesquels le matériau sableux peut tomber afin qu’il puisse être placé dans un tube d’échantillon pour le garder en lieu sûr. La NASA a partagé une image montrant le petit trou dans le sol sablonneux d’où provenait l’échantillon.

Le régolithe est constitué de morceaux de roche et de poussière qui peuvent se déplacer sur de grandes distances lorsque de forts vents martiens le soufflent. “Le régolithe est important pour fournir un aperçu du paysage martien mondial et local, le tout dans un seul” sac à main “, Denise Buckner, membre de l’équipe de persévérance, a écrit dans une mise à jour le mois dernier. Buckner a décrit le matériau comme un “mélange de minéraux martiens”.

Persévérance explore une ancienne région du delta du fleuve dans le cratère Jezero, qui a une histoire fascinante de l’eau. Le rover collecte des échantillons de roche, de sol et d’atmosphère avec un objectif plus large en tête : les envoyer sur Terre. La NASA développe un ambitieux et délicat Mission de retour d’échantillons sur Mars aller chercher la collection de Percy.



Lecture en cours:

Regarde ça:

La mission de retour d’échantillons de Mars apportera des roches et de l’air à…

8:11



Les scientifiques sur Terre aimeraient mettre la main sur des roches et des régolithes martiens frais pour aider à démêler l’histoire de la planète et peut-être enfin nous dire si l’endroit désormais inhospitalier a autrefois abrité la vie microbienne.

Les rochers pourraient être la vedette du spectacle, mais un peu de régolithe serait un ajout fascinant à la collection. Si nous avons l’intention de visiter ou même de coloniser Mars un jour, nous devrons travailler avec le sable local comme matériau de construction ou pour faire pousser des plantes. Plus nous en saurons, mieux nous serons préparés pour l’exploration future.