Perseverance – le rover le plus grand et le plus avancé jamais envoyé sur Mars – a atterri près d’un ancien delta du fleuve le 18 février pour rechercher des signes de vie passée. Des échantillons seront prélevés sur les roches les plus prometteuses pour un éventuel retour sur Terre.

