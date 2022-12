Le rover Mars de la NASA sculpte un visage hurlant à la surface de la planète

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Habituellement, quand je repère des visages sur Mars, c’est parce que les formations rocheuses locales leur ressemblent. Un nouveau visage sur Mars, cependant, est le travail du rover Persévérance de la NASA. Le chef-d’œuvre artistique accidentel est le résultat de deux trous de collecte d’échantillons combinés à une éraflure de roue. Déplacez-vous, Mona Lisa.

Il y a une explication scientifique à ce qui s’est avéré être un portrait maladroit par hasard. Les deux trous sont là où le rover a ramassé des échantillons de régolithe sableux – pierre concassée et poussière – dans le cadre de sa collection croissante de roches. Percy a utilisé un foret spécial pour rassembler et ranger les échantillons dans l’espoir de les renvoyer sur Terre pour une étude future.

La l’éraflure de la roue est venue d’un peu plus tôt dans la mission. L’équipe du rover a ordonné à Percy de faire la marque pour jeter un coup d’œil au régolithe sous la surface. Ils ont aimé ce qu’ils ont vu et sont retournés sur place pour recueillir les échantillons.

Je ne suis pas la seule personne à avoir vu un visage dans le sol martien après que Percy en ait fini avec le site d’échantillonnage. Ingénieur Rover Daniel Zayas a eu une délicieuse interprétation, comparant la forme à un Yip Yip de Sesame Street. Si vous avez besoin d’un rappel, les Yip Yips sont des extraterrestres à grande gueule et aux yeux écarquillés de Mars, donc ça ne pourrait pas être plus parfait.

En tant que chef de mission pour @NASAPersevere, je prends au sérieux mes responsabilités lors d’opérations tactiques. L’une d’entre elles est particulièrement importante : l’identification des grimaces que nous faisons dans les roches (ou, dans ce cas, le sable) lorsque nous prélevons des échantillons. Voici un Yip Yip du Sol 639. pic.twitter.com/YD2cp4Hfly – Daniel Zayas (@roverengineer) 7 décembre 2022

La plupart des échantillons de Percy jusqu’à présent ont été forés dans la roche, donc le régolithe est spécial. Les scientifiques aimeraient voir de plus près le matériau dans un laboratoire. “Si nous avons une présence plus permanente sur Mars, nous devons savoir comment la poussière et le régolithe interagiront avec notre vaisseau spatial et nos habitats”, Erin Gibbons, membre de l’équipe de persévérance, a déclaré dans une déclaration de la NASA cette semaine.

Gibbons avait également noté la ressemblance avec un visage, partageant une autre photo de rover avec un gros plan des “yeux” sur Twitter.

Le visage est un excellent exemple de paréidolie, la tendance humaine à voir des objets familiers dans des formes aléatoires. Cela arrive tout le temps sur Mars, avec des exemples récents d’un rocher de canard et un chat en forme de pain. Tout est dans la bonne humeur. Nous n’avons aucune preuve que des extraterrestres traînent en train de sculpter des objets en forme de Terre dans les roches locales sur Mars.

Bien que les œuvres de Percy soient sublimes, le rover ne devrait probablement pas quitter son travail quotidien de laboratoire robotique mobile.