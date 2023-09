Le rover lunaire indien termine sa marche, les scientifiques analysant les données à la recherche de signes d’eau gelée.

NEW DELHI — Le rover lunaire indien a terminé sa marche sur la surface lunaire et a été mis en mode veille moins de deux semaines après son atterrissage historique près du pôle sud lunaire, a annoncé la mission spatiale indienne.

« Le rover termine ses missions. Il est maintenant garé en toute sécurité et mis en mode veille », alors que la lumière du jour sur cette partie de la lune touche à sa fin, a déclaré l’Organisation indienne de recherche spatiale dans un communiqué samedi soir.

Les charges utiles du rover sont éteintes et les données collectées ont été transmises à la Terre via l’atterrisseur, indique le communiqué.

L’atterrisseur et le rover Chandrayaan-3 ne devaient fonctionner que pendant un seul jour lunaire, ce qui équivaut à 14 jours sur Terre.

« Actuellement, la batterie est complètement chargée. Le panneau solaire est orienté pour recevoir la lumière au prochain lever du soleil prévu le 22 septembre 2023. Le récepteur est maintenu allumé. En espérant un réveil réussi pour une autre série de missions ! dit le communiqué.

Il n’y a aucun mot sur les résultats des recherches du rover sur des signes d’eau gelée sur la surface lunaire qui pourraient aider les futures missions des astronautes, comme source potentielle d’eau potable ou pour fabriquer du carburant pour fusée.

Plus tôt cette semaine, l’agence spatiale a déclaré que le rover lunaire avait confirmé la présence de soufre et détecté plusieurs autres éléments. Le spectroscope induit par laser du rover a également détecté de l’aluminium, du fer, du calcium, du chrome, du titane, du manganèse, de l’oxygène et du silicium à la surface, a-t-il ajouté.

Le journal Indian Express a déclaré que l’électronique à bord de la mission lunaire indienne n’est pas conçue pour résister à des températures très basses, inférieures à moins 120 degrés Celsius (moins 184 degrés Fahrenheit) pendant la nuit sur la lune. La nuit lunaire s’étend également sur 14 jours sur Terre.

Pallava Bagla, écrivain scientifique et co-auteur de livres sur l’exploration spatiale indienne, a déclaré que la batterie du rover était limitée.

Les données sont de retour sur Terre et seront analysées dans un premier temps par des scientifiques indiens, puis par la communauté mondiale, a-t-il déclaré.

Au lever du soleil sur la lune, le rover peut se réveiller ou non parce que l’électronique meurt à des températures aussi froides, a déclaré Bagla.

« Fabriquer des circuits et des composants électroniques capables de survivre aux températures extrêmement froides de la lune, cette technologie n’existe pas en Inde », a-t-il déclaré.

Après une tentative ratée d’alunir en 2019, l’Inde a rejoint la semaine dernière les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine pour devenir le quatrième pays à franchir cette étape.

La mission réussie met en valeur la position croissante de l’Inde en tant que puissance technologique et spatiale et concorde avec le désir du Premier ministre Narendra Modi de projeter l’image d’un pays ascendant affirmant sa place parmi l’élite mondiale.

La mission a débuté il y a plus d’un mois pour un coût estimé à 75 millions de dollars.

Le succès de l’Inde est survenu quelques jours seulement après que le Luna-25 russe, qui visait la même région lunaire, se soit mis en orbite de manière incontrôlée et s’est écrasé. Il s’agissait du premier alunissage russe réussi après 47 ans d’intervalle.

Le chef de la société spatiale russe Roscosmos a attribué cet échec au manque d’expertise dû à la longue interruption des recherches lunaires qui a suivi la dernière mission soviétique sur la Lune en 1976.

Active depuis les années 1960, l’Inde a lancé des satellites pour elle-même et pour d’autres pays, et en a mis un en orbite autour de Mars en 2014. L’Inde prévoit sa première mission vers la Station spatiale internationale l’année prochaine, en collaboration avec les États-Unis.

Ashok Sharma, Associated Press