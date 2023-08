Le rover indien Chandrayaan-3 roule sur la surface de la Lune et se prépare à relever de nouveaux défis

Le rover lunaire indien Chandrayaan-3 a quitté le vaisseau spatial jeudi pour commencer à explorer la surface du pôle sud lunaire.

Le vaisseau spatial a atterri mercredi sur le pôle sud inexploré de la Lune, faisant de l’Inde le premier pays à réaliser cet exploit quelques jours seulement après l’échec du Luna-25 russe lors d’une mission similaire.

L’Organisation indienne de recherche spatiale a déclaré que l’atterrisseur et le rover étaient en bon état et que « les deux fonctionnent très bien », mais que les expériences n’avaient pas encore commencé.

L’atterrissage en douceur de l’atterrisseur après une tentative ratée en 2019 a suscité une liesse et une célébration généralisées dans le pays le plus peuplé du monde. Les médias ont salué ce débarquement historique comme le plus grand exploit scientifique de l’Inde.

Le chef de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), S. Somanath, a déclaré que l’atterrisseur et le rover étaient en bon état et que « tous deux fonctionnaient très bien », mais que les expériences n’avaient pas encore commencé.

« Toutes les activités se déroulent comme prévu. Tous les systèmes fonctionnent normalement », a publié l’ISRO sur X, anciennement Twitter. « Les opérations de mobilité Rover ont commencé. »

Le rover, nommé « Pragyan », dispose de deux instruments pour mener des expériences sur les éléments et la composition chimique, ainsi que d’un exercice robotique de planification de trajectoire pour l’exploration future.

Chandrayaan signifie « véhicule lunaire » en hindi et sanskrit. Le rover devrait rester fonctionnel pendant deux semaines, soit un jour lunaire, période pendant laquelle son équipement solaire est conçu pour durer.

Défis possibles

Somanath a déclaré qu’il y avait « de nombreux problèmes » à la surface de la lune que l’ISRO connaîtrait pour la première fois, en particulier la poussière lunaire et les températures qui pourraient avoir un impact sur les pièces mobiles.

« Les mécanismes, les éléments en mouvement… peuvent s’emmêler dans la poussière. Celle-ci peut pénétrer dans les pièces mobiles et les coincer, les roulements du système peuvent ne pas fonctionner, les moteurs peuvent ne pas fonctionner », a-t-il déclaré à CNN News. 18 chaînes de télévision.

La poussière lunaire est différente de celle présente à la surface de la Terre et, en l’absence d’air sur la Lune, elle pourrait adhérer aux matériaux du rover, ce qui aurait un impact sur son fonctionnement, a-t-il expliqué.

« Tout cela crée des problèmes dans ces mécanismes… alors voyons comment ça se passe », a déclaré le scientifique. « Nous allons y faire face… c’est pourquoi nous explorons. Si tout est connu, quel est le plaisir de le faire ? »

Les gens brandissent des drapeaux nationaux indiens alors qu’ils célèbrent l’atterrissage lunaire réussi du vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, à New Delhi. Arun Sankar/AFP

Réalisé avec un budget d’environ 6,15 milliards de roupies (75 millions de dollars), il s’agissait de la deuxième tentative de l’Inde d’atterrir sur la Lune. Une mission précédente en 2019, Chandrayaan-2, avait déployé avec succès un orbiteur mais son atterrisseur s’est écrasé.

Le pôle sud accidenté de la Lune est convoité en raison de sa glace d’eau, ou eau gelée, qui pourrait s’avérer être une source de carburant, d’oxygène et d’eau potable pour les missions futures, mais son terrain accidenté rend l’atterrissage difficile.

Célébrations

Les gens de tout le pays ont regardé l’atterrissage mercredi, avec près de 7 millions de personnes regardant uniquement la diffusion en direct sur YouTube.

Des prières ont eu lieu dans les lieux de culte et les écoles ont organisé des projections en direct pour les étudiants.

En plus de renforcer la position de l’Inde en tant que puissance spatiale et sa réputation d’ingénierie spatiale compétitive, l’atterrissage est également considéré comme un moment majeur de fierté nationale.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu’il avait été félicité par tout le monde depuis mercredi et que le monde considérait l’atterrissage réussi non pas comme l’accomplissement d’un seul pays mais comme celui de l’humanité toute entière.

« C’est une question de fierté et une tape dans le dos pour les scientifiques indiens », a déclaré Modi lors du sommet des BRICS à Johannesburg jeudi.

Les journaux indiens avaient des gros titres disant : « La lune est indienne », « L’Inde va là où aucune nation n’est allée auparavant » et « L’Inde illumine la face cachée de la lune », entre autres.

« L’alunissage est la réalisation scientifique indienne la plus importante », a déclaré le Times of India dans un éditorial.

« Si l’Inde est désormais en mesure de bénéficier d’un regain d’intérêt pour les sciences fondamentales, il y a une raison : l’ISRO », indique le texte.