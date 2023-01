Le rover historique de Zhurong en Chine est peut-être devenu silencieux sur Mars poussiéreux

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

L’avenir du charismatique rover martien Zhurong de la China National Space Administration est incertain. Le petit le rover à énergie solaire est entré en hibernation en mai 2022 en raison d’une intense tempête de poussière martienne. On s’attendait à ce qu’il se réveille en décembre, mais rien n’a confirmé qu’il fonctionne toujours.

Le rover a atterri à la surface de Mars en mai 2021 dans le cadre de la mission Tianwen-1, qui comprenait également un orbiteur et un atterrisseur. Andrew Jones, journaliste spécialisé dans le programme spatial chinois, rapporté dans SpaceNews lundi que le rover et l’orbiteur semblent être en difficulté et que Zhurong pourrait potentiellement être perdu.

Les détails sur le statut actuel de la mission sont sommaires, ce qui n’est pas inhabituel pour le programme spatial chinois. South China Morning Post cité des sources anonymes ont déclaré que les scientifiques attendaient toujours un signal du rover et espéraient que l’orbiteur Tianwen-1 pourrait capturer des images depuis l’orbite.

Cependant, il peut y avoir des problèmes avec les communications Tianwen-1. Scientifique citoyen Scott Tilley suit les communications des satellites et des engins spatiaux. Les observations de Tilley semblent montrer que le contrôle au sol a du mal à se connecter avec Tianwen-1.

Longue vidéo, mais c’est le virage Doppler pour #TIANWEN1 ce soir au fur et à mesure que l’anomalie se développe. Notez comment il oscille entre un signal à débit beaucoup plus élevé et un signal à débit inférieur. Cela implique pour moi qu’une station au sol a du mal à se verrouiller avec le vaisseau spatial. pic.twitter.com/tdHBAgd3NT – Scott Tilley (@ coastal8049) 9 janvier 2023

Zhurong est situé dans une zone de plaines appelée Utopia Planitia. Le rover livré un adorable selfie et parcouru plus d’un mile à travers la surface de la planète. Cette mission historique a fait de la Chine le seul pays à part les États-Unis à exploiter un rover sur Mars.

Même si Tianwen-1 et Zhurong ne recontactent plus jamais la Terre, la mission aura tout de même été un succès. Le rover facilement a survécu à son espérance de vie initiale de trois mois et a obtenu une prolongation de mission. Si la poussière est le coupable ultime de sa disparition, elle sera en bonne compagnie avec le rover Opportunity de la NASA et Atterrisseur InSight. Mars est un endroit difficile pour une machine, surtout si elle a besoin de la lumière du soleil pour continuer à fonctionner.