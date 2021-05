L’agence spatiale américaine a annoncé son premier robot mobile sur la Lune à la fin de 2023 à la recherche de glace et d’autres ressources sur et sous la surface lunaire. Dans le cadre du programme Artemis, les données du Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) aideraient les scientifiques à cartographier les ressources du pôle sud lunaire qui pourraient un jour être récoltées pour une exploration humaine à long terme sur la Lune, a déclaré l’agence dans un communiqué. déclaration tard vendredi.

« Les données reçues de VIPER ont le potentiel d’aider nos scientifiques à déterminer des emplacements précis et des concentrations de glace sur la Lune et nous aideront à évaluer l’environnement et les ressources potentielles au pôle sud lunaire en préparation pour les astronautes d’Artemis », a déclaré Lori Glaze, directeur de la Division des sciences planétaires de la NASA au siège de l’agence à Washington, DC.

« Ceci est un autre exemple de la façon dont les missions de science robotique et l’exploration humaine vont de pair, et pourquoi les deux sont nécessaires alors que nous nous préparons à établir une présence durable sur la Lune », a ajouté Glaze.

Le rover explorera les cratères lunaires à l’aide d’un ensemble spécialisé de roues et d’un système de suspension pour couvrir une variété de pentes et de types de sols.

La conception du rover améliore considérablement un ancien concept robotique de prospection de la Lune appelé Resource Prospector, que la NASA a annulé au début de 2018.

Depuis, la durée de la mission VIPER a été étendue de un à trois jours lunaires (100 jours terrestres). VIPER a évolué pour augmenter ses capacités scientifiques, permettant plus de collecte de données à la surface lunaire, a déclaré la NASA.

Fonctionnant à l’énergie solaire, VIPER devra rapidement contourner les fluctuations extrêmes de lumière et d’obscurité au pôle sud lunaire.

«VIPER sera le robot le plus capable que la NASA ait jamais envoyé à la surface lunaire et nous permettra d’explorer des parties de la Lune que nous n’avons jamais vues», a déclaré Sarah Noble, scientifique du programme VIPER au siège de la NASA.

Tout au long du programme Artemis, la NASA enverra des robots et des humains explorer plus que jamais la Lune.

Lorsque les astronautes reviendront à la surface lunaire pour la première fois depuis 1972, ils suivront les empreintes de roues de VIPER et atterriront au pôle sud lunaire.

«Cette mission comprendra l’atterrissage de la première femme sur la Lune. Elle sera l’un des deux membres d’équipage ouvrant la voie à des missions d’exploration lunaire durables avec équipage « , a déclaré la NASA.

