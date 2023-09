Le rover de Chandrayaan-3 termine ses missions, garé en toute sécurité et endormi

Le rover Pragyan de la mission Chandrayaan-3 a terminé ses missions, a annoncé aujourd’hui l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Le rover a été garé en toute sécurité et mis en mode veille, a déclaré l’ISRO dans un message sur X, anciennement Twitter.

« Actuellement, la batterie est complètement chargée. Le panneau solaire est orienté pour recevoir la lumière au prochain lever du soleil prévu le 22 septembre 2023. Le récepteur reste allumé », a indiqué l’ISRO.

« En espérant un réveil réussi pour une autre série de missions. Sinon, il restera pour toujours en tant qu’ambassadeur lunaire de l’Inde », a déclaré l’agence spatiale.

Mission Chandrayaan-3 :

Le Rover a terminé ses missions. Il est maintenant garé en toute sécurité et mis en mode veille.

Les charges utiles APXS et LIBS sont désactivées.

Les données de ces charges utiles sont transmises à la Terre via l’atterrisseur. Actuellement, la batterie est complètement chargée.

Le rover Pragyan, à six roues et à énergie solaire, de 26 kg, est équipé pour utiliser ses instruments scientifiques pour enregistrer la composition du sol et des roches lunaires dans la région polaire sud où l’atterrisseur Vikram de Chandrayaan-3 a atterri.

L’ISRO a déclaré que les charges utiles APXS et LIBS ont été désactivées et que les données de ces charges utiles sont transmises à la Terre via l’atterrisseur Vikram.

L’instrument APXS est particulièrement adapté à l’analyse in situ de la composition élémentaire du sol et des roches à la surface de corps planétaires ayant peu d’atmosphère, comme la Lune. Les observations APXS ont permis de découvrir la présence d’éléments mineurs intéressants, dont le soufre, en dehors des éléments majeurs attendus comme l’aluminium, le silicium, le calcium et le fer.

L’instrument LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscope) embarqué à bord du rover a déjà confirmé la présence de soufre.