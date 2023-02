Le rover Curiosity de la NASA trouve des “preuves jamais vues” d’eau sur Mars

Le Curiosity Rover, un robot de la taille d’une voiture construit par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), parcourt le terrain martien depuis une décennie. Plus récemment, il a fait une découverte révolutionnaire dans les contreforts d’une montagne martienne. Le rover a pris des photos de roches ondulées qui fournissent la preuve la plus solide à ce jour des anciennes vagues d’eau sur la planète rouge. Ces roches particulières ressemblent aux motifs ondulés laissés par les marées descendantes sur une plage. Les scientifiques de la mission pensent qu’ils ont peut-être été créés il y a des milliards d’années par des vagues ondulant à la surface d’un lac peu profond. Le mouvement au-dessus du lac a remué les sédiments du fond, ce qui a donné la texture peignée que l’on voit aujourd’hui sur les rochers.

Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré dans un communiqué que “c’est la meilleure preuve d’eau et de vagues que nous ayons vue dans toute la mission”. La découverte a été une surprise puisque les chercheurs s’y attendaient. C’est parce que les couches rocheuses se sont développées ici dans des environnements plus secs que dans d’autres régions. On pense que les sulfates de la région, ou minéraux salés, ont été laissés derrière lorsque l’eau s’assèche.

“Malgré l’escalade à travers des milliers de pieds de dépôts lacustres, nous n’avions jamais vu de telles preuves auparavant. C’est incroyable de le trouver dans un endroit où nous nous attendions à ce qu’il soit sec”, a déclaré Vasavada.

Traîner au bord du lac avec des vagues ondulant autour de moi… 🏖️Attendez, c’était il y a des milliards d’années ? 😭 Blague à part, j’ai récemment repéré de grandes surprises dans cette région : des ondulations qui se sont formées dans d’anciens lacs ! Découvrez l’image en pleine résolution ici : https://t.co/gqfhAQ5Qwx pic.twitter.com/L9uml0jivL – Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 8 février 2023

Depuis 2014, Curiosity gravit les contreforts d’une montagne imposante de 5 kilomètres, le mont Sharp. Celle-ci était autrefois parsemée de lacs et de ruisseaux, offrant un habitat potentiel pour la vie microbienne. La composition en couches du mont Sharp, avec les couches les plus anciennes en bas et les plus jeunes en haut, présente une chronologie martienne permettant aux scientifiques d’étudier l’évolution de la planète d’un environnement plus chaud et riche en eau au désert glacial actuel.

Après avoir grimpé à près de 0,8 kilomètre au-dessus de la base de la montagne, le rover a trouvé des textures rocheuses ondulées conservées dans la “bande de marqueur”. Il s’agit d’une fine couche de roche sombre distincte du reste du mont Sharp.

Cette découverte offre de nouvelles perspectives sur l’histoire de l’eau de Mars et la possibilité d’une vie ancienne sur la planète rouge. Les découvertes devraient fournir une base pour les futures missions sur Mars et continueront à façonner notre compréhension de ce monde mystérieux. Cependant, la couche rocheuse est plutôt dure autour de ces parties. Curiosity n’a pas encore pu en forer un échantillon, malgré plusieurs tentatives.

