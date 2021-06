Le rover chinois Zhurong Mars renvoie le premier selfie de la planète rouge

Le premier rover martien de l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA) Zhurong, qui a atterri sur la planète rouge le mois dernier, semble bien s’installer. Vendredi, le rover a envoyé son premier selfie depuis Mars où il a été vu déployer son panneau solaire comme des ailes et regarder devant lui avec ses deux caméras qui donnaient l’impression d’yeux. Les photos ont été partagées par CNSA sur leur site Internet. Le selfie faisait partie de la cérémonie de dévoilement où la CNSA a publié le premier lot d’images scientifiques prises par le rover Tianwen-1 sur la surface martienne. La série d’images comprenait une vue panoramique du site d’atterrissage, la topographie de Mars et la photo « empreinte chinoise » prise par le rover Zhurong qui montre la plate-forme d’atterrissage avec le drapeau national chinois. L’agence spatiale chinoise a qualifié le selfie de Zhurong de « photo de groupe de touristes ».

Dans sa description, la CNSA a révélé que le selfie de Zhurong a été pris après que le rover ait parcouru environ 10 mètres au sud de la plate-forme d’atterrissage. Pour capturer l’image, le rover a sorti une caméra séparée installée au bas du véhicule. Après avoir relâché la caméra, le rover s’est retiré à proximité de la plate-forme d’atterrissage pendant que la caméra prenait des photos du mouvement du rover et de la plate-forme d’atterrissage. La CNSA a mentionné que l’image avait été transmise à Zhurong via un signal sans fil, puis relayée vers la Terre par le rover via l’orbiteur.

L’atterrisseur de la mission Tianwen-1 transportant le rover a atterri dans la partie sud d’Utopia Planitia sur l’hémisphère nord de Mars, le 15 mai. La première photo après son atterrissage a été partagé par le rover le mois dernier. L’image en noir et blanc, prise par la caméra d’évitement d’obstacles installée devant Zhurong, montrait une rampe sur l’atterrisseur qui se déployait sur la surface accidentée de Mars au premier plan. L’arrière-plan du terrain martien rugueux était visible sur l’image tandis que l’horizon de la planète semblait sphérique en raison de l’objectif grand angle installé dans l’appareil photo.

Le rover chinois Zhurong est la troisième mission internationale dans l’espace à atterrir cette année. Les deux premiers provenaient de Hope Probe d’Arabie saoudite et de la mission Perseverance des États-Unis.

