Le rover chinois Mars sort de sa plate-forme d’atterrissage et rejoint les robots américains qui patrouillent sur la planète rouge

Le début de la nouvelle phase de la mission Tianwen-1 a été rapporté samedi par la China National Space Administration (CNSA). Les données de télémétrie indiquent que les roues du rover Zhurong ont touché le sol martien à 10 h 40, heure de Beijing (2 h 40 GMT), a indiqué l’agence spatiale.

Le rover Zhurong est descendu de la plate-forme d’atterrissage aujourd’hui à 02h40 UTC (22 mai). En attente d’images. https://t.co/TyuXp2oevIpic.twitter.com/MTiYBvaZXQ – Andrew Jones (@AJ_FI) 22 mai 2021

La mission, qui a été lancée en juillet 2020, comprend un orbiteur, un atterrisseur et un rover. Les véhicules terrestres ont atterri dans Utopia Planitia, un vaste bassin d’impact de 3 300 km de diamètre, le 15 mai. La CNSA a publié mercredi les premières images de surface capturées par l’explorateur robotique.

Le rover chinois est relativement petit, mesurant environ 1,8 mètre de haut et pesant 240 kilogrammes (530 lb). Il transporte six instruments scientifiques et étudiera le sol et l’atmosphère de surface de la planète.

Tianwen-1 était l’une des trois missions qui ont atteint la planète rouge en février, après avoir utilisé la même fenêtre de lancement. Le rover américain Perseverance a atterri dans le cratère de Jezero à la mi-février, tandis que la mission Al-Amal des Émirats arabes unis restera en orbite, étudiant à distance l’atmosphère de Mars.

Curiosity est une autre opération de rover de la NASA sur Mars, qui a atterri en 2012. La mission de surface stationnaire américaine InSight reste également active, plus de deux ans après son atterrissage en novembre 2018.

