Le RoundGlass Punjab FC remporte une victoire durement gagnée contre le Sreenidi Deccan FC

Le RoundGlass Punjab FC a remporté 2-1 lors de son premier match de la I-League 2022-23, battant Sreenidi Deccan au stade Tau Devi Lal de Panchkula, Haryana, lundi.

Les buts de Luka Majcen et Samuel Lalmuanpuia en première mi-temps ont permis à l’équipe locale de décrocher les trois points, le défenseur de Sreenidi Shahabaaz Khan marquant à la 58e minute.

La première mi-temps a commencé sur une note hésitante alors que les deux équipes cherchaient à entrer dans leurs rythmes de passes respectifs. Les attaques étaient rares dans les 15 premières minutes.

L’équipe locale a finalement commencé à dominer les échanges et la première occasion majeure est survenue à la 21e minute après qu’un coup franc du flanc gauche ait été dirigé vers son propre but par la défense du Sreenidi Deccan FC, qui a dû être dégagé de la ligne à la dernière seconde.

Deux minutes plus tard, la pression du RoundGlass Punjab FC a porté ses fruits. Une touche rapide du flanc droit a trouvé Brandon Vanlalremdika dans l’espace à l’intérieur de la surface de réparation. Il a inscrit un centre pour Majcen et le tireur slovène l’a intelligemment placé au-delà du gardien via son poteau proche.

L’équipe du Pendjab a continué à créer des vagues d’attaque, le tir de Majcen à bout portant étant bloqué sur la ligne de but à la 38e minute. Cependant, il était également hors-jeu de peu lors de la réception du ballon.

Alors qu’il restait deux minutes à jouer en première mi-temps, le RoundGlass Punjab FC doublait son avance grâce à Lalmuanpuia. Après que Majcen ait été renversé au bord de la surface de réparation, le milieu de terrain a tiré le coup franc et l’a placé par-dessus le mur et devant le gardien de but, au grand plaisir des supporters locaux.

La meilleure chance de la mi-temps pour les visiteurs est venue à la demi-heure après qu’un coup franc du flanc droit ait posé des questions à la défense, mais Adnan Secerovic était sur place pour dégager à temps.

L’équipe visiteuse a cherché à changer les choses dans la seconde avec l’attaquant David Munoz en tant que remplaçant. Ils ont créé une ouverture à la 54e minute lorsque Louis Ogana a joué un centre bas de la droite, qui a été récupéré en toute sécurité par Kiran Limbu.

Sreenidi, cependant, a continué à presser et a réduit de moitié le déficit à la 58e minute. Le centre de Gabriel a été écarté du but par Limbu, et Khan a d’abord mis la tête sur le ballon perdu et l’a mis dans le filet.

Le match est monté en intensité et le RoundGlass Punjab FC a failli marquer son troisième but à la 68e minute. Krishnananda Singh a remporté le ballon en haut du terrain et a chargé vers la ligne de départ depuis l’aile gauche, mais son centre était à quelques centimètres de trouver Majcen.

Six minutes plus tard, l’attaquant a failli jouer le remplaçant Pranjal Bhumij sur une contre-attaque rapide mais sa passe était imprécise et captée par le gardien de Sreenidi Aryan Lamba.

L’équipe basée à Hyderabad a mis la pression à la recherche de l’égalisation vers la fin, mais la ligne de fond du Pendjab a contrecarré leurs tentatives. Le remplaçant Songpu Singsit a tiré dans un long ranger avec six minutes à jouer, mais il a clignoté de justesse au-dessus de la barre.

Le score est resté le même alors que l’arbitre a donné le dernier coup de sifflet après six minutes de temps additionnel. Un RoundGlass Punjab FC déterminé a récolté les trois points malgré une solide performance du Sreenidi Deccan FC en seconde période.

