Le RoundGlass Punjab FC nomme Staikos Vergetis comme nouvel entraîneur-chef

Le RoundGlass Punjab FC a annoncé la nomination de Staikos Vergetis au poste d’entraîneur-chef pour la prochaine saison I-League 2022-23.

Vergetis, 46 ans, est originaire de Grèce et a près d’une décennie d’expérience en tant qu’entraîneur-chef au niveau senior dans son pays d’origine ainsi qu’à Chypre. Parlant de sa nouvelle affectation, Vergetis a déclaré: «Je suis honoré de commencer un nouveau voyage avec le RoundGlass Punjab FC en tant qu’entraîneur-chef. C’est un nouveau défi et j’ai hâte de diriger l’équipe vers l’atteinte de ses objectifs. La vision du club correspond parfaitement à la mienne, et je suis ravi de prendre en charge l’équipe et de jouer un style de football attrayant dont nos fans pourront s’inspirer.

Le premier passage de Vergetis a eu lieu à Asteras Tripolis lors de la saison 2013-14 de la Super League Grèce, où l’équipe s’est qualifiée pour le tour de qualification de l’UEFA Europa League et a atteint la phase de groupes pour la première fois de l’histoire du club en 2014. -15. Elle a été suivie d’une autre campagne réussie qui a vu Asteras Tripolis se qualifier directement pour la phase de groupes de l’UEFA Europa League 2015-16 après avoir terminé troisième du championnat grec, le meilleur résultat de l’histoire du club en championnat.

Accueillant Vergetis au club, Nikolaos Topoliatis, directeur du football du RoundGlass Punjab FC, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Vergetis à bord en tant qu’entraîneur-chef de notre équipe première. Nous sommes convaincus qu’il aidera l’équipe à devenir des prétendants au championnat au cours de la saison à venir et à développer les joueurs pour les aider à atteindre leur potentiel maximum. Un accueil chaleureux à lui au nom de tout le monde au club.

