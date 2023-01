Le RoundGlass Punjab FC bat le NEROCA FC pour prolonger son record invaincu à domicile

RoundGlass Punjab a poursuivi sa série d’invincibilité à domicile, battant le NEROCA FC 3-1 en I-League dimanche.

Luka Majcen, Brandon Vanlalremdika et Krishnananda Singh ont marqué pour les vainqueurs tandis que Yumnam Gopi Singh a marqué le but de consolation pour NEROCA FC.

Le RGPFC a conservé sa deuxième place au classement derrière le Sreenidi Deccan FC qui a disputé un match de plus qu’eux.

Le RGPFC a commencé la mi-temps avec plus d’intention et a déployé sa stratégie de presse élevée habituelle ne laissant aucun temps sur le ballon pour les adversaires. Juan Mera et Pranjal Bhumij étaient vifs sur les ailes.

RGPFC a pris les devants à la 12e minute. Pranjal a joué une balle invitante dans la surface qui a trouvé un Luka Majcen libre qui a sauté haut pour déposer une tête battante devant le gardien NEROCA pour donner l’avantage à l’équipe locale. C’est le cinquième but de Luka cette saison.

Juan Mera a dépossédé le ballon de l’ailier NEROCA et a trouvé Luka Majcen juste à l’extérieur de la surface. Luka a joué une balle parfaite à Brandon Vanlalremdika, pressé, qui a poussé le ballon devant Shubham Dhas pour doubler l’avance à la 15e minute.

NEROCA a réduit de moitié le déficit contre le cours du jeu à la 44e minute. Un ballon du centre de Tangva a été à moitié dégagé par la défense du RGPFC mais est tombé sur Yumnam Gopi Singh qui a frappé un premier tir, laissant le gardien Kiran Kumar Limbu impuissant.

RGPFC a mis le match au-delà de NEROCA à la 77e minute grâce à un but de Krishnananda Singh. Le remplaçant Maheson Singh a joué un ballon en profondeur brillant pour Krishnananda qui a contourné le gardien NEROCA pressé et a puisé dans le filet vide.

RGPFC a 17 points en neuf matchs tandis que NEROCA FC a 7 points en 10 matchs.

