Le RoundGlass Punjab FC bat le Kenkre FC pour monter en haut du tableau

RoundGlass Punjab a dominé le Kenkre FC 3 – 0 avec l’aide de deux buts de Juan Mera et d’un but tardif de Luka Majcen pour prendre la tête du classement et maintenir leur invincibilité à domicile lors de la 11e journée de la I-League 2022- 23 saison disputée ici au stade Tau Devi Lal. RoundGlass Punjab a remporté la première place du tableau malgré un match de moins que Sreenidi Deccan, qui est deuxième du tableau.

A lire aussi : Manchester United signe le prêt de l’attaquant néerlandais Wout Weghorst

L’entraîneur du RGPFC, Staikos Vergetis, a apporté trois changements à la formation de départ avec Hmingthanmawia, Ashis Pradhan et Krishnananda Singh à la place de Deepak Devrani, Freddy Lallawmawma et Pranjal Bhumij. RGPFC a commencé à attaquer le jeu dès le début et a mis la défense de Kenkre sous pression. Juan Mera a donné l’avantage aux hôtes à la 3e minute après avoir esquivé deux défenseurs et terminé de manière experte devant le gardien de but de Kenkre. RGPFC a continué à mettre la pression dans le Kenkre et a créé de bonnes occasions mais n’a pas réussi à se convertir. Ils ont doublé leur avance grâce à Juan Mera qui a magnifiquement terminé de l’extérieur de la surface à la 27e minute. RGPFC a continué à dominer le reste de la mi-temps en conservant 80% du ballon.

La deuxième mi-temps a également commencé de la même manière que la première mi-temps, mais le Kenkre FC a montré une certaine intention de faire pression sur la défense du RGPFC mais n’a pas pu créer de réelles occasions nettes. Le gardien du RGPFC était attentif aux occasions créées par l’opposition et a effectué quelques bons arrêts. RGPFC a mis le match à l’écart de l’équipe de Mumbai en inscrivant son troisième but à la 84e minute. Luka Majcen a marqué son 6e but de la saison en marquant de la tête un centre d’épingle de l’arrière droit Khaiminthang Lhungdim. Juan Mera a été élu Héros du match.

Le RGPFC a 23 points en dix matches tandis que le Kenkre FC a 10 points en onze matches. RGPFC affrontera Sreenidi Deccan le 17 janvier au Deccan Arena, Hyderabad lors de leur prochain match.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici