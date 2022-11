Le RoundGlass Punjab FC annonce son équipe pour la saison I-League 2022-23

Le RoundGlass Punjab FC a annoncé jeudi son équipe pour la saison 2022-23 de la I-League.

Lors d’une conférence de presse à laquelle ont participé les joueurs Luka Majcen, Bikash Yumnam, Deepak Devrani et Kiran Kumar Limbu, l’entraîneur-chef Staikos Vergetis a déclaré que l’équipe tentera différentes tactiques avec l’équipe au cours de la saison à venir.

L’équipe s’est entraînée sous la direction de l’entraîneur grec pendant plus d’un mois et a jusqu’à présent disputé sept matches amicaux.

S’adressant aux médias, l’entraîneur Staikos a déclaré: “Nous avons eu une bonne pré-saison jusqu’à présent et avons pu essayer différentes tactiques avec l’équipe. L’équipe est composée de joueurs expérimentés, qui ont joué plusieurs saisons en I-League, et de jeunes joueurs qui, je crois, seront à la hauteur de leur potentiel.

“En tant que club, nous travaillons à jouer une marque de football qui peut exciter et inspirer les enfants à pratiquer ce sport. Et, sur le terrain, quel que soit le résultat, cette équipe se battra tout au long des 90 minutes de jeu. Que ce soit en attaque, en défense ou en transition, les joueurs se battront pour chaque ballon, et je demande aux fans de venir en grand nombre et de nous montrer leur soutien alors que nous commençons notre campagne I-League », a-t-il ajouté.

Le club a dévoilé ses kits pour la saison à venir qui s’inspirent de la vaillance du Pendjab – le véritable esprit punjabi de faire ou mourir sur un champ de bataille. Ce modèle de maillot porte les couleurs du feu et une représentation stylisée des flammes.

RoundGlass Punjab FC équipe pour la saison I-League 2022-23 :

Gardiens : Kiran Kumar Limbu (Népal), Ravi Kumar, Abujam Penand Singh, Jaskarenvir Singh, Ayush Deshwal.

Défenseurs : Aleksandar Ignjatovic (Serbie), Deepak Devrani, Shankar Sampingiraj, Hmingthanmawia, Tarif Akhand, Mohammed Salah, Naocha Singh, Bikash Yumnam, Suresh Meitei, Tekcham Abhishek Singh.

Milieu de terrain : Adnan Secerovic (Bosnie & Herzégovine), Brandon Vanlalremdika, Samuel Lalmuanpuia, Bidyananda Singh, Freddy Lallawmawma, Ajay Chhetri, Ashis Pradhan, Sunil Soren, Khaiminthang Lhungdim, Maheson Singh, Aphaoba Singh, Suranjit Singh, Manglenthang Kipgen, Ranjan Soren

Attaquants : Luka Majcen (Slovénie), Juan Mera (Espagne), Daniel Lalhlimpuia, Krishnananda Singh, Ronaldo Oliveira, Pranjal Bhumij, Yendrembam Boby Singh

