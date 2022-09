Le RoundGlass Punjab FC annonce la signature d’un trio expérimenté avant la campagne I-League 2022-23

Le RoundGlass Punjab FC a annoncé la signature de trois joueurs – les défenseurs Deepak Devrani et Mohammed Salah, ainsi que le gardien Ravi Kumar – avant la prochaine saison I-League 2022-23 du club.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Devrani, 29 ans, qui a remporté trois titres de la I-League avec différentes équipes, est un défenseur très expérimenté et a joué pour la dernière fois pour le Chennaiyin FC dans la Super League indienne (ISL).

L’arrière gauche Mohammed Salah rejoint le Club après avoir représenté le Sreenidi Deccan FC et le Gokulam Kerala FC en I-League, et remporté la Coupe Durand avec ce dernier en 2019.

Le gardien de but Ravi Kumar a représenté un certain nombre d’équipes de l’ISL et de la I-League au cours de sa carrière de dix ans et faisait partie de l’équipe du Mumbai City FC qui a participé aux campagnes de l’ISL et de la Ligue des champions de l’AFC la saison dernière.

Alerte nouvelles signatures ! Nous sommes ravis d’annoncer que Deepak Devrani, Mohammed Salah et Ravi Kumar ont rejoint le RoundGlass Punjab FC ! Bienvenue à la #RGPFC famille!#PunjabInSpirit #HeroILeague #ILigue #IndianFootball pic.twitter.com/9Z9ryO4g7k – RoundGlass Punjab FC (@RGPunjabFC) 6 septembre 2022

Nikolaos Topoliatis, directeur du football du RoundGlass Punjab FC, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Deepak, Mohammed et Ravi au sein du club alors que nous nous préparons pour la nouvelle saison. Ils apportent avec eux d’excellentes qualités techniques ainsi qu’une expérience inestimable, ce qui est indispensable dans chaque équipe et nous aidera à jouer un style de football inspirant. Je leur souhaite tout ce qu’il y a de mieux!”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici