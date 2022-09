Le RoundGlass Punjab FC annonce cinq recrues étrangères pour la prochaine saison de la I-League

RoundGlass Punjab FC a annoncé la signature de son contingent étranger ; un mélange de visages frais et expérimentés – le gardien de but Kiran Limbu du Népal, l’attaquant Luka Majcen de Slovénie, le milieu de terrain Juan Mera d’Espagne, le défenseur Aleksandar Ignjatovic de Serbie et le milieu de terrain Adnan Secerovic de Bosnie-Herzégovine – pour compléter les signatures pour le prochain Hero I -Campagne de ligue.

Le gardien népalais vétéran, Kiran Chemjong Limbu, est un visage familier de la fraternité du football indien et fait son retour au RoundGlass Punjab FC après avoir remporté le Golden Gloves Award lors de la saison 2020-21 Hero I-League pour ses excellentes performances pour le club.

Le prolifique attaquant slovène, Luka Majcen, a rejoint le club après avoir remporté la Hero I-League la saison dernière, marquant 13 buts et sept passes décisives. Au cours de ses deux saisons en Inde, il a terminé deuxième sur la liste des meilleurs buteurs à chaque fois, marquant un total combiné de 24 buts dans le processus.

L’Espagnol de 28 ans Juan Mera apporte une grande expérience au milieu de terrain, ayant notamment évolué en I-League pour l’East Bengal FC et le Neroca FC.

Aleksandar Ignjatovic, qui a joué la majorité de son football dans la première division serbe, a l’expérience de jouer en Coupe UEFA (maintenant connue sous le nom d’UEFA Europa League) et est certain d’ajouter de la stabilité à la défense du RoundGlass Punjab FC.

D’autre part, Adnan Secerovic, qui a déjà remporté la Ligue arménienne et la coupe nationale dans son pays d’origine, cherchera à orchestrer le jeu du milieu de terrain pour le Club lors de la prochaine saison Hero I-League.

Nikolaos Topoliatis, directeur du football du RoundGlass Punjab FC, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis d’avoir obtenu les services de ces cinq joueurs étrangers compétents et doués pour notre prochaine saison Hero I-League. Leur expérience de jouer au plus haut niveau ajoutera plus de puissance de feu à l’équipe et je suis convaincu qu’ils joueront un rôle vital dans la direction de notre équipe et joueront une marque de football inspirante.

