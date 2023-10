Le rouge à lèvres préféré de Jennifer Garner coûte 7 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Un bon produit de maquillage n’a pas besoin d’être cher. Pièce A – Jennifer GarnerLe rouge à lèvres préféré de est à seulement 7 $ ! Non seulement le Neutrogena MoistureSmooth Bâton de couleur fournit une teinte magnifique, mais il hydrate et revitalise également vos lèvres en même temps. Jennifer a dit Aujourd’hui que son maquillage de tous les jours se compose d’un correcteur, d’un fard à joues, d’un mascara et d’un « petit quelque chose sur mes lèvres », qui est toujours le Neutrogena MoistureSmooth Color Stick – en particulier dans la teinte Raisin. C’est le produit idéal à garder toujours dans son sac à main.

Achetez le Neutrogena MoistureSmooth Color Stick pour 7,44 $ sur Amazon aujourd’hui !

« Je l’ai peut-être utilisé dans une publicité ou quelque chose du genre une fois, et maintenant je ne peux plus m’en passer », a expliqué Jennifer à propos du rouge à lèvres. La formule est testée par des dermatologues et contient des ingrédients bénéfiques comme des extraits de fruits et du beurre de karité. À l’approche du froid, il est important de garder vos lèvres très hydratées pour éviter le dessèchement. Avec ce rouge à lèvres, vous pouvez avoir un look fabuleux tout en hydratant vos lèvres tout en un ! Ce rouge à lèvres ressemble à du beurre : sa formule crémeuse glisse si facilement sur vos lèvres.

La teinte raisin, qui est la préférée de Jennifer, est la combinaison parfaite de girly, neutre et amusant. La pire sensation est lorsque votre rouge à lèvres ou votre crayon à lèvres continue de s’épuiser au point qu’il devient pointu sur vos lèvres et que vous avez constamment besoin d’un taille-crayon. Heureusement pour vous, le Neutrogena MoistureSmooth Color Stick ne nécessite pas de taille-crayon – il vous suffit de le tordre – ce qui gardera vos lèvres lisses jusqu’à la toute fin. Selon la marque, vous pouvez constater une différence dans l’hydratation de vos lèvres après trois jours d’utilisation.