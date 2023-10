Le rouble russe s’affaiblit au-delà du seuil symbolique de 100 par rapport au dollar

Une femme regarde un tableau indiquant les taux de change du dollar et de l’euro par rapport au rouble, devant le bureau de change, le 19 février 2023, à Moscou, en Russie. L’économie russe commence à ressentir le poids des sanctions occidentales, suite au début de la guerre contre l’Ukraine.

« Des risques pro-inflationnistes importants se sont cristallisés, à savoir une croissance de la demande intérieure dépassant la capacité d’expansion de la production et une dépréciation du rouble au cours des mois d’été », a déclaré la Banque de Russie dans un communiqué à l’issue de la réunion.

Cette décision a été prise après que le conseiller économique du président Vladimir Poutine ait rédigé un article d’opinion accusant la chute de la monnaie et l’accélération de l’inflation d’une « politique monétaire accommodante ».

Le rouble s’est légèrement redressé tout au long de la matinée et se situait juste au-dessus de 99,5 par rapport au billet vert vers 8 heures du matin, heure de Londres.

Le Rouble russe affaibli au-delà d’un seuil symbolique de 100 à la Dollars américain aux premières heures de mardi, alors que les sorties de devises étrangères et la contraction de la balance commerciale continuent de peser sur la monnaie.

L’inflation russe au 11 septembre a atteint un taux annuel de 5,5%, contre 5,2% en août et 4,3% en juillet, et la banque centrale a déclaré que la pression s’était intensifiée parallèlement à la « répercussion de l’affaiblissement du rouble sur les prix ».

« Par conséquent, il est nécessaire de resserrer davantage les conditions monétaires pour limiter l’écart à la hausse de l’inflation par rapport à l’objectif et la ramener à 4% en 2024. »

Dans son rapport de septembre, la Banque de Russie a estimé que l’excédent courant de la balance des paiements entre janvier et août s’élevait à 25,6 milliards de dollars, en baisse de 86 % sur un an par rapport aux 184,8 milliards de dollars pour la période correspondante en 2022. de la balance commerciale au cours de la même période a chuté de 68,3 %, soit 156,7 milliards de dollars.

Le rouble a traversé une période de turbulences depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, plongeant à un niveau record de 120 pour un dollar en mars 2022 avant d’atteindre un plus haut de sept ans quelques mois plus tard, soutenu par le contrôle des capitaux de la banque centrale. mesures et une augmentation des recettes d’exportation.

Les exportations ont depuis été touchées par les sanctions occidentales et un renversement des flux commerciaux, ainsi qu’une résurgence des importations, pesant sur la monnaie.