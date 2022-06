Le rouble russe est au plus haut depuis 7 ans malgré les sanctions

Une pièce d’un rouble russe et un drapeau russe affichés sur un écran sont visibles sur cette photo d’illustration à exposition multiple prise à Cracovie, en Pologne, le 8 mars 2022. Jakub Porzycki | Nurphoto | Getty Images

Le rouble russe a atteint 52,3 pour un dollar mercredi, une augmentation d’environ 1,3 % par rapport à la veille et son plus haut niveau depuis mai 2015. C’est un monde loin de sa chute à 139 pour un dollar début mars, lorsque les États-Unis et l’Union européenne ont commencé à appliquer des sanctions sans précédent à Moscou en réponse à son invasion de l’Ukraine. L’envolée fulgurante du rouble au cours des mois suivants a alimenté le Kremlin en tant que « preuve » que les sanctions occidentales ne fonctionnent pas. « L’idée était claire : écraser violemment l’économie russe », a déclaré la semaine dernière le président russe Vladimir Poutine lors du Forum économique international annuel de Saint-Pétersbourg. « Ils n’ont pas réussi. De toute évidence, cela ne s’est pas produit. » Fin février, après la chute initiale du rouble et quatre jours après le début de son invasion de l’Ukraine le 24 février, la Russie a plus que doublé le taux d’intérêt directeur du pays à 20 % contre 9,5 % auparavant. Depuis lors, la valeur de la devise s’est améliorée au point qu’elle a abaissé le taux d’intérêt à trois reprises pour atteindre 11 % fin mai. Le rouble est en fait devenu si fort que la banque centrale russe prend activement des mesures pour tenter de l’affaiblir, craignant que cela ne rende ses exportations moins compétitives. Mais qu’y a-t-il vraiment derrière la hausse de la devise, et peut-elle être soutenue ?

La Russie engrange des recettes pétrolières et gazières record

Les raisons en sont, pour le dire simplement : des prix de l’énergie étonnamment élevés, des contrôles de capitaux et des sanctions elles-mêmes. La Russie est le premier exportateur mondial de gaz et le deuxième exportateur de pétrole. Son premier client ? L’Union européenne, qui achète chaque semaine pour des milliards de dollars d’énergie russe tout en essayant de la punir par des sanctions. Cela a mis l’UE dans une situation délicate – elle a maintenant envoyé exponentiellement plus d’argent à la Russie en achats de pétrole, de gaz et de charbon qu’elle n’a envoyé d’aide à l’Ukraine, ce qui a contribué à remplir le trésor de guerre du Kremlin. Et avec des prix du Brent 60% plus élevés qu’ils ne l’étaient à la même époque l’an dernier, même si de nombreux pays occidentaux ont freiné leurs achats de pétrole russe, Moscou réalise toujours un bénéfice record.

Le président russe Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou assistent à une cérémonie de dépôt de gerbes, qui marque l’anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique contre l’Allemagne nazie en 1941, sur la Tombe du Soldat inconnu près du mur du Kremlin à Moscou, Russie Juin 22, 2022. Mikhaïl Metzel | Spoutnik | Reuter

Au cours des 100 premiers jours de la guerre russo-ukrainienne, la Fédération de Russie a engrangé 98 milliards de dollars de revenus grâce aux exportations de combustibles fossiles, selon le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, une organisation de recherche basée en Finlande. Plus de la moitié de ces revenus provenaient de l’UE, soit environ 60 milliards de dollars. Et tandis que de nombreux pays de l’UE ont l’intention de réduire leur dépendance à l’égard des importations énergétiques russes, ce processus pourrait prendre des années – en 2020, le bloc dépendait de la Russie pour 41 % de ses importations de gaz et 36 % de ses importations de pétrole, selon Eurostat. Oui, l’UE a adopté un ensemble de sanctions historique en mai interdisant partiellement les importations de pétrole russe d’ici la fin de cette année, mais elle avait des exceptions importantes pour le pétrole livré par pipeline, puisque les pays enclavés comme la Hongrie et la Slovénie ne pouvaient pas accéder à des sources de pétrole alternatives qui sont expédiés par voie maritime.

« Ce taux de change que vous voyez pour le rouble est là parce que la Russie enregistre des excédents de compte courant record en devises », a déclaré à CNBC Max Hess, chercheur à l’Institut de recherche sur la politique étrangère. Ces revenus sont principalement en dollars et en euros via un mécanisme complexe d’échange de roubles. « Bien que la Russie vende peut-être un peu moins à l’Occident en ce moment, alors que l’Occident s’apprête à couper [reliance on Russia], ils vendent toujours une tonne à des prix record du pétrole et du gaz. Cela génère donc un gros excédent du compte courant. » L’excédent du compte courant de la Russie de janvier à mai de cette année était d’un peu plus de 110 milliards de dollars, selon la banque centrale russe – plus de 3,5 fois le montant de cette période l’an dernier.

Contrôles stricts des capitaux

Les contrôles de capitaux – ou la limitation par le gouvernement des devises étrangères quittant son pays – ont joué un grand rôle ici, ainsi que le simple fait que la Russie ne peut plus importer autant grâce aux sanctions, ce qui signifie qu’elle dépense moins d’argent pour acheter des choses d’ailleurs. .

C’est vraiment un taux Potemkine, car il est incroyablement difficile d’envoyer de l’argent depuis la Russie à l’étranger étant donné les sanctions – à la fois sur les particuliers russes et sur les banques russes. Max Hesse Chercheur, Institut de recherche sur la politique étrangère

« Les autorités ont mis en place des contrôles de capitaux assez stricts dès l’entrée en vigueur des sanctions », a déclaré Nick Stadtmiller, directeur de la stratégie des marchés émergents chez ‎Medley Global Advisors à New York. « Le résultat est que l’argent afflue des exportations alors qu’il y a relativement peu de sorties de capitaux. L’effet net de tout cela est un rouble plus fort. » La Russie a maintenant assoupli certains de ses contrôles de capitaux et abaissé son taux d’intérêt dans le but d’affaiblir le rouble, car une monnaie plus forte nuit en fait à son compte budgétaire.

Le rouble : vraiment un « taux Potemkine » ?

Parce que la Russie est maintenant coupée du système bancaire international SWIFT et empêchée de commercer au niveau international en dollars et en euros, elle a dû essentiellement commercer avec elle-même, a déclaré Hess. Cela signifie que si la Russie a accumulé un formidable volume de réserves de change qui renforcent sa monnaie nationale, elle ne peut pas utiliser ces réserves pour répondre à ses besoins d’importation, grâce aux sanctions. Le taux de change du rouble « est vraiment un taux Potemkine, car envoyer de l’argent depuis la Russie à l’étranger étant donné les sanctions – à la fois sur les particuliers russes et les banques russes – est incroyablement difficile, sans parler des contrôles de capitaux de la Russie », a déclaré Hess. En politique et en économie, Potemkine fait référence à de faux villages qui auraient été construits pour donner une illusion de prospérité à l’impératrice russe Catherine la Grande. « Alors oui, le rouble sur le papier est un peu plus fort, mais c’est le résultat de l’effondrement des importations, et à quoi bon constituer des réserves de change, mais aller acheter à l’étranger des choses dont vous avez besoin pour votre économie ? Et la Russie peut fais pas ça. »

Les gens font la queue près des taux de l’euro et du dollar américain pour signer le rouble à l’entrée du bureau de change le 25 mai 2022 à Moscou, en Russie. La Russie s’est rapprochée d’un défaut mercredi après que le Trésor américain a laissé expirer une exemption de sanctions clés. Constantin Zavrazhin | Getty Images

« Nous devrions vraiment nous pencher sur les problèmes sous-jacents de l’économie russe, y compris la chute des importations », a ajouté Hess. « Même si le rouble dit qu’il a une valeur élevée, cela va avoir un impact dévastateur sur l’économie et sur la qualité de vie. »

Cela reflète-t-il la réalité de l’économie russe ?