Le Rotary mène une campagne pour éradiquer la polio et le drapeau est levé à Cornwall

Le 21 octobre, le maire Justin Towndale a lu la proclamation de la Semaine mondiale contre la polio, marquant l’engagement de la ville dans les efforts d’éradication de la poliomyélite. La cérémonie comprenait la levée du drapeau du Rotary « End Polio Now » devant le bâtiment de la Justice au 340 Pitt Street, en présence d’élèves de l’école secondaire catholique St. Matthew.

Jennifer Deschamps, ancienne présidente et actuelle secrétaire du Rotary Club de Cornwall Sunrise, a souligné l’importance de la participation des jeunes. « La reconnaissance annuelle par la ville de Cornwall de la Journée mondiale contre la polio est une occasion idéale pour les jeunes d’en apprendre davantage sur la polio et sur les efforts du Rotary pour l’éradiquer. Cette année, ce fut un plaisir d’être rejoint par des étudiants très intéressés de St. Matthew.

Bette Miller, ancienne gouverneure de district et présidente de l’image publique du club, a souligné le risque persistant de la maladie malgré l’éradication locale. « Il était important que les élèves assistent à la levée du drapeau. Même si la polio a disparu de Cornwall, il s’agit d’une maladie très contagieuse accessible en avion. Un voyageur non vacciné exposé au virus peut le transporter ici.

Miller a également évoqué les progrès et l’engagement du Rotary : « Depuis 1985, le Rotary a connu une baisse de 350 000 cas annuels à seulement 54 en 2024, éradiquant deux des trois souches sauvages de polio. Nous sommes si proches, mais la polio n’est qu’à un vol d’avion jusqu’à ce que nous puissions éliminer la dernière souche restante », a-t-elle ajouté.

La semaine a également été marquée par une présentation hybride le 18 octobre au Best Western Parkway Inn, où les dirigeants du Rotary international ont fait le point sur la campagne End Polio Now. Le Rotary s’est engagé à collecter 50 millions de dollars par an pour les efforts d’éradication à l’échelle mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates correspondant à cet engagement dans une proportion de 2 : 1.

Les efforts du Rotary ont déjà permis de vacciner plus de 3 milliards d’enfants, évitant 19 millions de cas de paralysie et garantissant que la vaccination protège 650 000 personnes chaque année. « La lutte pour éradiquer la polio a commencé il y a plus de 35 ans », a déclaré Miller, « et nous sommes maintenant si près d’en faire la deuxième maladie hautement contagieuse à être éradiquée, la variole étant la première. »