Le Rotary GroveFest revient. Le festival annuel de Downers Grove commence jeudi – Shaw Local

L’été et les festivals vont de pair et l’un des événements les plus populaires de la région revient au centre-ville de Downers Grove cette semaine.

Les quatre jours Rotary GroveFestprésenté par le Rotary Club de Downers Grove, se tiendra du 22 au 25 juin et propose des manèges et des jeux de carnaval, des spectacles, des vendeurs de nourriture, un café en plein air, une exposition de voitures, des dégustations de bières artisanales et plus encore.

Chaque jour du Rotary GroveFest proposera de la musique live, avec les divertissements du jeudi pour inclure SunFallen de 18 h 15 à 19 h 45 et Wedding Banned de 20 h 30 à 22 h. Le vendredi, la programmation comprend Mackenzie O’Brien de 17h à 18h : 30h30, alius de 19h15 à 20h45, et Sixteen Candles sur scène de 21h30 à 23h

Les animations du samedi incluent April et Kevin de midi à 13h30, suivis de DJ Dirty Donuts jusqu’à 16h30. La soirée se poursuivra avec Mike et Joe sur scène de 17h à 18h30, et My Posse in Effect de 19h :15 à 20h45 Le populaire 7ème Ciel clôturera la soirée de 21h30 à 23h

Le dimanche propose un programme chargé de divertissements, dont le DLD Dance Centre de 12h45 à 13h15, McNulty Irish Dancers de 13h15 à 13h30, Versified Dance Company de VERSA5 de 13h30 à 14h00, Garage Band U de 14h30 à 15h15, le Downers Grove South Jazz Sextet de 15h45 à 17h, Starlight City de 17h45 à 19h15, et Rod Tuffcurls and the Bench Press clôturant le festival de 20h à 21h30

Pour entrer dans la zone de concert et le café en plein air, il y a des frais d’entrée de 5 $. Les frais de couverture s’appliquent aux personnes de 16 ans et plus.

Prêt à sentir le vent dans vos cheveux ? Quelques-uns des manèges qui se dirigent vers le Carnival Midway du Rotary GroveFest incluent le Tilt-a-Whirl, la grande roue, un carrousel, Zero Gravity et Pharaoh’s Fury, parmi d’autres favoris. Les festivaliers peuvent acheter un bracelet de 33 $ au Rotary GroveFest pour avoir accès à des manèges illimités à certaines heures.

Le samedi, les adultes de 21 ans et plus peuvent profiter du soleil et de la mousse lors du quatrième événement annuel Craft Beer and Cocktail, prévu de midi à 16 h. La dégustation de bière mettra en lumière deux brasseries de Downers Grove, Goldfinger et Alter, ainsi que 18 autres artisans locaux. brasseries.

Il n’y a pas de frais de couverture et c’est 2 $ pour chaque goût de 5 onces. Pierce Tavern, Foxtail, Bar Chido et Cadence serviront les cocktails artisanaux. Et juste un rappel : le Rotary club de Downers Grove encourage chacun à boire de façon responsable.

La Fête de l’Auto du dimanche fera monter la foule de 8 h à 13 h. Le salon de l’auto est gratuit et ouvert à tous.

Les heures d’ouverture du Rotary GroveFest sont de 17 h à 22 h le jeudi 22 juin; de 16 h à 23 h le vendredi 23 juin et le samedi 24 juin, les commerces de la rue Main et les vendeurs d’aliments ouvrant à midi; et de midi à 21h30 le dimanche 25 juin.

Un autre avantage à assister au Rotary GroveFest ? Vous pouvez vous amuser de manière philanthropique, car les bénéfices de l’événement profitent à plus de deux douzaines d’organisations à but non lucratif dans et autour de Downers Grove.

Pour une gamme complète de plaisirs du festival, visitez https://rotarygrovefest.com/.