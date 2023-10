Le Rotary de Marseille organisera la première marche des sorcières et des démonistes – Shaw Local

Il n’y aura pas que des jeunes qui fêteront Halloween et chercheront des friandises ce week-end à Marseille.

De 19h à 21h samedi 21 octobre, le Rotary Club de Marseille sponsorise sa première Marche des Sorcières et Démonistes, un événement au cours duquel les participants âgés de 21 ans et plus peuvent se déguiser, participer à un concours de costumes et soutenir en échange les commerces du centre-ville. pour des friandises, des apéritifs, des boissons et des spécialités en vente à chaque arrêt.

Les bénéfices de l’événement bénéficieront à des causes locales, notamment le service de soins infirmiers de Marseille, Pet Project et Run Today For Tomorrow, qui soutiennent la sensibilisation à la santé mentale et financent des bourses universitaires dans ce domaine d’études.

« C’est juste une soirée amusante pour les 21 ans et plus, où les Rotariens et les citoyens de Marseille peuvent se rencontrer, profiter des vacances et soutenir les entreprises locales et deux très bonnes causes tout en le faisant », a déclaré Andrea Hart, représentante du Rotary de Marseille. « Cette année, Halloween n’est pas réservé qu’aux enfants. C’est aussi pour les sorcières et les sorciers, mais les gens ne sont pas obligés de s’habiller comme eux. Ils peuvent s’habiller comme ils le souhaitent.

« C’est la soirée des mamans, la soirée des papas, la soirée des filles, la soirée des gars – juste un moment pour se détendre et se comporter un peu comme un enfant et simplement s’amuser pendant les vacances. »

Le coût pour participer est de 20 $ par personne. Les participants peuvent s’inscrire au concours en ligne au préalable via Venmo (marseillerotary5313) ou Paypal (PayPal.me/marseillerotary5313) ou inscrivez-vous au parc Knudson à 18h30 le soir de l’événement.

Parmi les entreprises participantes figurent Bobaluk’s Beef and Pizza, Rooted on Main, Slot City, Illini Lounge, PJ’s, Bowl-Rite Lanes et Ziggy’s Bar and Grill.