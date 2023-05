Le Rotary de Kelowna donne un coup de main à des groupes de jeunes

Le Rotary Club de Kelowna a fait des dons importants au profit de deux organismes de services aux jeunes de la ville.

Un total de 45 000 $ a été remis à The Bridge Youth and Family Services et à la Silver Lake Forest Education Society.

« Nous aimons les projets comme celui-ci », a déclaré John Walker, président élu du Rotary. « Ils sont extrêmement importants pour la communauté. Ce sont des organisations dont nous aimons vraiment prendre soin.

Le directeur exécutif du pont, John Yarschenko, l’a qualifié de démonstration phénoménale de générosité.

« Grâce à votre don, nous avons pu acquérir un atout vital pour améliorer nos services. »

Le Rotary a fait un don de 35 000 $ pour l’achat d’une fourgonnette Dodge par The Bridge.

Le Bridge Youth and Family Services a pu acheter une fourgonnette Dodge avec l’aide du Rotary Club de Kelowna. (Gary Barnes/Capital News)

« Ce véhicule répond aux besoins d’accessibilité de nos participants et favorise la connexion à la communauté », a ajouté Yarschenko.

Un montant supplémentaire de 10 000 $ a été donné à Silver Lake Camp, près de Peachland, pour acheter une Chevrolet Suburban.

« Un véhicule comme celui-ci nous permet de continuer à fournir les services que le Rotary nous a aidés avec tant de reconnaissance à relancer le programme en 2017 », a expliqué Russ Paton, directeur général. « Le véhicule sera utilisé pour transporter les campeurs vers et depuis des programmes sociaux hors site où ils développeront des compétences en leadership et en estime de soi. »

Silver Lake Forest Education Society a pu acheter une Chevrolet Suburban avec l’aide du Rotary Club de Kelowna. (Gary Barnes/Capital News)

Le maire Tom Dyas était également présent pour la présentation.

« Ce ne sont que les derniers d’une longue série de dons du Rotary qui font de notre communauté un meilleur endroit où vivre », a déclaré Dyas.

Walker a ajouté qu’il était ravi que les Rotariens retrouvent de l’énergie après une période difficile à cause de COVID.

« Nous sommes tellement heureux de la façon dont nos membres se sont mis en avant pour pouvoir soutenir nos projets et soutenir notre communauté. »

