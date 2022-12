Le Rotary de Kelowna a fait un don suffisant pour acheter 12 générateurs pour les Ukrainiens sans électricité

Les civils sans électricité en Ukraine auront la chance de savourer un repas chaud et de recharger leurs appareils électroniques grâce à un don du Rotary Club à Kelowna Stands With Ukraine (KSWU).

Dennis Stor, fondateur de KSWU, a déclaré que le groupe avait entendu l’appel à l’aide du maire de Rivne, une ville d’Ukraine éloignée des lignes de front de la guerre, qui a été victime d’attaques de missiles russes.

Stor a déclaré que les bombardements ciblés sur les centrales électriques de la ville ont provoqué des pannes d’électricité et des pannes d’Internet.

Il a dit que ses amis vivant en Ukraine peuvent voir des missiles voler depuis leur balcon.

Nadia, une citoyenne de Rivne qui a fui la guerre et vit maintenant à Kelowna, a parlé à Capital News de sa famille qui vit toujours en Ukraine.

Elle a dit qu’elle avait du mal à contacter ses parents depuis les pannes, car Internet est souvent coupé.

Elle a ajouté que sa famille ne recevait que trois heures d’électricité par jour, ce qui rendait difficile de rester au chaud à des températures inférieures à zéro.

La ville de Rivne a installé des tentes dans les rues avec des générateurs où les gens peuvent aller recharger leurs appareils, manger un repas chaud et se réchauffer.

Le 3 décembre, le Rotary Club de Kelowna a fait un don de 6 800 $ à KSWU qui servira à l’achat de 12 génératrices.

Un membre du groupe vole de Kelowna à la Pologne, où ils achèteront les générateurs et les livreront ensuite personnellement au maire de Rivne en Ukraine.

Stor a déclaré que la Russie se livrait à des tactiques de guerre illégales dans le but d’affaiblir le peuple ukrainien. Il a dit que les Ukrainiens ne reculeront pas et se battront pour leur maison.

Charité et donsVille de KelownaDonRotaryUkraine