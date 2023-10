Le Rotary Club enseigne aux étudiants les affaires éthiques | Actualités, Sports, Emplois

NEW ULM — Le Rotary Club de New Ulm a organisé mardi un événement collaboratif avec les écoles locales pour enseigner aux juniors et aux seniors la prise de décisions éthiques en affaires au New Ulm Country Club.

L’événement, organisé depuis 2015, rassemble des étudiants des écoles publiques de River Bend, Minnesota Valley Lutheran, Cathedral et New Ulm. Après avoir visionné des vidéos et des présentations le matin, le club a donné aux étudiants l’occasion de mettre leurs compétences à l’épreuve.

Sept groupes de six étudiants ont reçu le contrôle d’une grande entreprise nommée ACTIVe Inc. L’entreprise avait plusieurs problèmes d’éthique. L’entreprise a été surprise en train de recourir au travail des enfants à l’étranger, les données de l’entreprise ont été piratées lors d’une cyberattaque et le vice-président de la fabrication a abusé des fonds de l’entreprise.

Répondre à ces problèmes était l’objectif principal de l’activité, qui, selon David Rodburne, professeur à St. Thomas et co-fondateur de cette activité, est basée sur des scénarios réels.

« Cet exercice imite le genre de choses que des entreprises comme Nike, Gap, Adidas et plusieurs autres ont rencontrées » il a dit. « Lorsqu’ils s’approvisionnent en matériaux à l’étranger, ils doivent décider si ceux-ci sont produits de manière éthique. »

Rodburne a déclaré que le programme n’a pas beaucoup changé depuis son invention il y a 20 ans, car bon nombre des problèmes de l’époque existent toujours. Les personnes impliquées dans ces problèmes ont changé au fil du temps.

« Si vous achetez du coton en provenance de Chine, qui le produit ? » » a déclaré Rodburne. « Est-il produit par un groupe incarcéré dans un camp de rééducation destiné à une ethnie particulière comme les Ouïghours du nord-ouest de la Chine ? Si vous obtenez ce coton de là-bas, que faites-vous ? L’utilisez-vous ? Comment gérez-vous cela ?

Après avoir traversé ces dilemmes, un représentant a été choisi dans chaque groupe. Ces personnes ont agi en tant que porte-parole de leur version de l’entreprise, tandis que les autres ont joué le rôle de différents types de personnalités publiques. Les trois plus courants étaient les citoyens inquiets, les journalistes et les actionnaires. Grâce à ces chiffres, ils écouteraient la réponse de l’entreprise et poseraient des questions pointues concernant les projets d’ACTIVe Inc. à court et à long terme.

Claire Woller, étudiante junior en MVL, a agi à la fois comme représentante de son groupe et comme citoyenne concernée lors des présentations d’autres groupes. Alors que beaucoup étaient nerveux lorsque leurs plans ont été détruits par le public, Woller a déclaré qu’elle appréciait la pression.

«J’adore parler en public» dit-elle « J’ai apprécié que les gens remettent en question mes idées, car cela me permettait de réfléchir profondément. »

Woller dirige sa propre entreprise appelée Claire’s Confections, une petite boulangerie vendant des produits de boulangerie sans gluten. De ce poste, elle a déclaré qu’elle pouvait utiliser concrètement de nombreux éléments du projet.

« Parlant de mes pratiques commerciales et des choses que j’ai trouvées efficaces pour moi », dit Woller. «Aidant également [others] parce que c’est vraiment difficile pour moi d’aider d’autres personnes qui vendent la même chose que moi. Garder cela à l’esprit et aider les autres aussi [is important].»

Pour ceux qui souhaitent participer à l’avenir, Woller a donné quelques conseils.

« Vous n’avez pas besoin de vous préparer à quoi que ce soit » dit-elle. « Venez et soyez prêt à parler aux gens car c’est beaucoup de parler avec vos camarades de groupe. »