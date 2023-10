Le Rotary Club du comté de Putnam fait don de dictionnaires aux élèves de 3e année – Shaw Local

Les élèves de troisième année du comté de Putnam ont reçu des dictionnaires personnels le 3 octobre, gracieuseté du Rotary Club du comté de Putnam.

Les Rotariens étaient présents non seulement pour distribuer les livres, mais aussi pour défier les élèves avec des jeux de mots et une visite guidée des autres trésors que l’on trouve dans leurs dictionnaires. Les étudiants étaient impatients de s’essayer à la langue des signes et ont aimé trouver et apprendre de nouveaux mots pendant la présentation.

Les Rotariens ont également expliqué l’ex-libris sur lequel chacun a écrit son nom, portant le « test à quatre voies » du Rotary, qui souligne l’importance d’être honnête, juste envers toutes les personnes concernées et amical, tout en agissant toujours d’une manière qui sera bénéfique pour toutes les personnes concernées… et si les étudiants ne connaissaient pas le sens du mot « bénéfique », ils peuvent désormais le rechercher.

PC Rotary, en partenariat avec la bibliothèque du comté de Putnam, mettra également des dictionnaires à la disposition des étudiants scolarisés à domicile. Les familles peuvent contacter le Rotarien Matt Miller au siège social de Hennepin de la bibliothèque PC au 815-339-2038.

Cela marque la 17e année de participation du projet au Projet Dictionnaires, qui fait partie du soutien mondial du Rotary à l’alphabétisation et à l’apprentissage. Des dictionnaires espagnol-anglais sont également mis à disposition pour les étudiants bilingues.

Des bénévoles sont nécessaires pour d’autres projets d’alphabétisation, notamment les « Rotary Readers » dans les écoles primaires et élémentaires. Pour faire du bénévolat, envoyez un e-mail à [email protected].