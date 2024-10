Le Rotary Club de Windsor organisera un dîner de collecte de fonds « Pigout For Polio »

Le Rotary Club de Windsor (1918) organisera un dîner de collecte de fonds dimanche soir pour soutenir les efforts mondiaux visant à éradiquer la polio.

Le Pigout For Polio aura lieu au Centre Serbe, 6770 Tecumseh Rd East, de 17h à 19h.

Le coprésident Nick Bibic affirme que le Rotary club local est impliqué dans ce programme depuis 2014.

« Nous sommes impatients d’éradiquer cette maladie qui paralyse les enfants à travers le monde. »

Il dit que les organisateurs attendent entre 250 et 275 personnes.

« L’année dernière, nous avons pu reverser à l’Organisation mondiale de la santé et à notre Rotary International environ 32 000 dollars et plus pour l’éradication de la polio. »

Bibic affirme que ce combat est personnel, nombre de ses membres ayant été directement impliqués dans l’administration du vaccin contre la polio sur le terrain avant la pandémie

« Nous sommes très reconnaissants envers notre communauté qui vient et soutient cet événement en achetant un billet, en dînant avec nous et en partageant une camaraderie avec nous, mais ce qui est encore plus important, ce qui le fait briller, ce sont nos sponsors année après année. »

Les billets pour l’événement coûtent 40 $ chacun et les enfants de 11 ans et moins sont gratuits.

Les billets peuvent être achetés à Rotary1918.com ou en appelant le bureau du Rotary au 519-253-6382.

Les organisateurs affirment que chaque dollar récolté sera triplé par la Fondation Bill & Melinda Gates.