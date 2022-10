Le Rotary Club de Lake in the Hills remet 10 000 $ à Cal’s Angels – Shaw Local

Le Rotary Club de Lake in the Hills a remis un chèque de 10 000 $ à Cal’s Angels, une fondation à but non lucratif contre le cancer pédiatrique dont la mission est d’exaucer les vœux d’enfants atteints de cancer, grâce aux recettes du Rockin’ Ribfest de cette année.

Le Rotary Club a organisé une cérémonie de remise de subventions le 27 septembre au Boulder Ridge Country Club où chaque organisation à but non lucratif qui a reçu une subvention du club a pu détailler le projet pour lequel son organisation utiliserait le financement.

Les autres organisations qui ont reçu des subventions étaient Kids in Need of McHenry County, Sandy’s Stockings, Senior Care Volunteer Network, Big Brothers Big Sisters, Veterans Path to Hope, Northern Illinois Food Bank, District 300 Food Pantry, Turning Point and Care Center.

Les critères d’attribution des subventions étaient centrés sur des programmes qui contribuent à améliorer la qualité de vie des résidents les plus vulnérables du lac dans les collines et du comté de McHenry, selon un communiqué de presse. Le club a soutenu des organisations communautaires à but non lucratif par le biais de collectes de fonds et de subventions au cours des 12 dernières années.