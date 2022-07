Le Rotary Club de Joliet fait don de 2 000 dictionnaires aux élèves de 3e et 4e année de 15 écoles D. 86 – Shaw Local

Joliet — Pendant des années, le Rotary Club de Joliet a fait don de dictionnaires aux élèves de troisième année du Joliet Public Schools District 86.

Récemment, le club a fait don de plus de 2 000 dictionnaires aux élèves de troisième et de quatrième année, car le club a sauté l’année en raison de COVID.

« Nous faisons cela depuis des années », a déclaré Mary Sheehan, présidente du Rotary Club de Joliet. « Nous pensons simplement que c’est cool d’avoir un livre entre les mains… les enfants sont tellement excités à ce sujet. Je ne l’aurais pas prédit en un million d’années.

Les volontaires ont personnellement livré les dictionnaires à 15 écoles, partagé le test à quatre voies du Rotary et recherché des mots avec les élèves, a déclaré Sheehan.

Le test à quatre volets est : est-ce la vérité ? Est-ce juste pour toutes les personnes concernées ? Construira-t-il la bonne volonté et de meilleures amitiés? Sera-t-il bénéfique pour toutes les personnes concernées ?

Mais à l’ère des ordinateurs et des dictionnaires en ligne, un dictionnaire physique est-il encore nécessaire ?

« La première année où je l’ai fait, j’ai pensé la même chose : qui a besoin d’un livre ? dit Sheehan. « Mais il y a quelque chose, pour moi, dans le fait de tenir un livre, de sentir un livre, de tenir les plis vers le bas, de froisser les papiers. Le simple fait de pouvoir mettre votre morceau de papier sur le livre pendant que vous écrivez est spécial, surtout lorsque vous avez plusieurs enfants à la maison et un ordinateur ; quelqu’un peut utiliser le livre. Et c’est juste une sorte d’art perdu, une chose amusante que nos enfants ne font plus.

De plus, il n’est jamais nécessaire de rafraîchir la page, dit-elle.

“Vous pouvez vous en éloigner, et la page ne disparaît pas”, a déclaré Sheehan.

Des bénévoles ont distribué des livres dans les écoles du district 86 suivantes : TE Culbertson, MJ Cunningham, Eisenhower, Farragut, Forest Park Individual Education, Thomas Jefferson, Edna Keith, AO Marshall, Pershing, Sator Sanchez, Carl Sandburg, Isaac Singleton, Taft, Lynne Thigpen, et Woodland Elementary Schools, selon le district 86.

Pour plus d’informations, visitez jolietrotary.com et joliet86.org.