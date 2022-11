Le Rotary club de Huntley accueillera Running of the Elves 5K – Shaw Local

Le Rotary club de Huntley organise une course inaugurale des elfes dans le cadre de la célébration Very Merry Huntley du district de Huntley Park le samedi 3 décembre au Betsey Warrington Park Pavilion, 12209 W. Main St.

L’événement comprendra une course de 5 km, une marche d’un mile et, pour les enfants de 5 à 12 ans, une course d’un demi-mile.

Le coût de la course de 5 km est de 30 $ pour les 13 ans et plus et de 15 $ pour les 12 ans et moins. Pour la marche de 1 mile, le coût est de 20 $ pour les 13 ans et plus et de 15 $ pour les 12 ans et moins. Le Dash for Kids coûte 5 $ par enfant.

Pour vous inscrire, parrainer ou devenir bénévole pour cet événement, visitez huntleyrotary.org.