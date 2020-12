Le Rose Bowl, le match d’après-saison le plus célèbre du football universitaire, se jouera sans spectateurs le 1er janvier.

Les organisateurs ont déclaré jeudi que le match, qui accueillera l’une des demi-finales nationales des éliminatoires du football universitaire cette saison, se déroulerait mais sans supporters dans le stade près de Los Angeles.

« Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les responsables du département de la santé et le stade Rose Bowl pour fournir l’environnement le plus sûr possible à nos participants », a déclaré jeudi David Eads, directeur exécutif et directeur général du Pasadena Tournament of Roses.

Les responsables du Rose Bowl ont déclaré qu’ils avaient demandé aux autorités californiennes d’autoriser une participation limitée – le match de la saison dernière avait attiré plus de 90 000 personnes – mais que «la demande avait été rejetée sur la base des directives de l’État et du comté».