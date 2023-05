Le rond-point d’Utica sera prêt d’ici le Memorial Day – Shaw Local

Les pylônes orange et les barils de construction tombent cette semaine, ainsi que la signalisation temporaire. D’ici le Memorial Day, le rond-point d’Utica sera entièrement fonctionnel.

Nate Sell, ingénieur en construction pour le ministère des Transports de l’Illinois, a confirmé mercredi que l’agence et ses sous-traitants avaient atteint leur objectif croisé de terminer le rond-point à l’US 6 et à la route 178 d’ici le début officieux de l’été.

Les équipes coulent du béton à l’approche nord du rond-point le mardi 16 mai 2023, à l’intersection de la route 178 et de l’US 6 à Utica. (Scott Anderson)

Sell ​​a déclaré que nous pouvions tous remercier Mère Nature d’avoir aidé les travailleurs à atteindre l’objectif.

« Nous espérions toujours le Memorial Day, mais cela dépendait du temps printanier », a déclaré Sell, reconnaissant que les conditions sèches avaient stimulé le projet. « La météo a coopéré avec nous. »

Les automobilistes sont invités à rester vigilants pendant les jours de fermeture du chantier – il reste encore du décapage à faire – et à surveiller le début des travaux d’aménagement paysager après les vacances.

Bien que le projet ait pris du retard l’année dernière, en raison de conflits de travail et de pénuries de matériaux, il est idéal de terminer le projet à temps pour l’été, car le rond-point sera bientôt remis en état.

« La météo a coopéré avec nous. » — Nate Sell, ingénieur en construction, IDOT

Alors que mai et juin ne sont pas les mois les plus occupés au Starved Rock State Park – c’est-à-dire juillet, avec une moyenne de 330 000 visiteurs – la fréquentation passe de 166 000 en avril à plus de 274 000 fin juin. Le maire d’Utica, David Stewart, est heureux, et plus qu’un peu soulagé, de voir les cônes orange retirés.

« Nous entrons dans notre saison chargée, et le rond-point semble fonctionner efficacement », a déclaré Stewart, renouvelant ses remerciements à IDOT et aux entrepreneurs « pour avoir mené à bien ce projet ».

Un dernier ordre du jour consistera à calculer le coût. Le projet a été répertorié à 2,4 millions de dollars, mais IDOT, tout au long du processus, a averti que le total final ne serait pas connu tant que la construction ne serait pas terminée. Mercredi, cependant, Sell a déclaré qu’il était convaincu que tout retard ou dépassement de coûts ne pousserait pas le résultat net bien au-dessus de ce chiffre.